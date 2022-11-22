Макарони вважають найпростішим гарніром, який можна приготувати за лічені хвилини. Однак не кожна господиня знає, як правильно приготувати вироби із тіста так, аби вони не злиплися.

Скільки варити макарони, щоб вони не розварилися – читайте в матеріалі.

Скільки потрібно варити макарони в каструлі

Для того, аби макарони гарно зварилися, оберіть велику, широку каструлю. На 200 г макарон потрібно взяти 2 л води. Також для приготування знадобиться дрібка солі та вершкове масло.

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Макарони варені: інструкція покроково

наберіть воду в каструлю та поставте на середній вогонь;

доведіть до кипіння та додайте сіль;

додайте макарони та перемішайте;

коли вода закипить, зробіть вогонь меншим;

не накривайте при цьому кришкою;

періодично перемішуйте страву;

варіть ще 5-7 хв після закипання води;

злийте воду та додайте в масу шматочок вершкового масла;

перемішайте та подавайте до столу;

якщо хочете, аби макарони були з сиром, який тягнеться, 100 г твердого сиру натріть на мілкій тертці та посипте зверху страву.

Макарони в мікрохвильовці: рецепт

У мікрохвильовці готувати макарони дуже зручно. Також їх можна зварити у мультиварці, але для цього потрібно додати в кілька разів більше води, ніж макаронів.

покладіть макарони у спеціальну тарілку для мікрохвильовки;

посоліть їх та залийте окропом;

варіть їх 10-15 хв;

кожних три хвилини діставайте їх із мікрохвильовки для того, аби перемішати і побачити стан готовності;

злийте воду і промийте в гарячій воді;

додайте шматочок масла та посоліть.

Які є види макаронів і скільки їх треба варити: найпопулярніші варіанти

макарони равіолі варять до 5 хв;

макарони у вигляді гнізда готують до 5 хв;

лапша – приготування займає від 5 до 7 хв;

різноманітні черепашки та бантики варять від 8 до 10 хв;

спіральки – такі макарони виготовляють найчастіше з твердих сортів, тому приблизний час варіння до 12 хв;

макарони-ріжки потрібно варити теж немало – до 15 хв.

Як варити макарони, щоб вони не злиплися