Багатьом до смаку макарони по-флотськи. І не дарма! Ця проста страва швидка у приготуванні, поживна і смачна.

Рецепт макаронів по-флотськи у кожної господині свій. Приготувати їх можна з вареним м’ясом, тушкованкою або фаршем. Який би варіант ви не вибрали, обов’язково додайте смажену цибулю та спеції.

Сучасна варіація приготування цієї страви передбачає додавання овочів і грибів. Так, за бажанням, можна додати нарізані кубиками помідори, солодкий перець та печериці.

Як приготувати макарони по-флотськи, поживний варіант для будь-якого обіду або вечері – читайте нижче.

Макарони по-флотськи – рецепт приготування

У страву можна додати трохи томатної пасти або соуса.

Інгредієнти:

макаронні вироби – 400 г

мясо (свинина, телятина або курка) – 400 г

цибуля – 2 шт.

морквина – 1 шт.

часник – 1 зубок

олія – для смаження

сіль, мелений чорний перець – до смаку

Приготування:

Шматок м’яса промити, залити водою, додати 1 ч. л. солі, нарізану кубиками невелику цибулину і відварити до готовності. На м’ясному бульйоні, що залишився, можна приготувати будь-яку першу страву. Тим часом у сковороді на олії обсмажити нарізану кубиками цибулю та натерту на дрібній тертці морквину. Макаронні вироби відварити у підсоленій воді до готовності. Потім викласти на друшляк і промити холодною водою. Дати воді повністю стекти. Варене мясо пропустити через м’ясорубку і викласти до смажених овочів. Посолити, поперчити, додати пропущений через прес зубок часнику і, помішуючи, готувати 1 хвилину. Потім викласти у сковороду відварені макарони, перемішати і готувати ще 5 хвилин.

Апетитні макарони по-флотськи готові. Смачного!

Які спеції додати до макаронів по-флотськи

До телятини, яловичини або свинини чудово пасує коріандр, червоний мелений перець, паприка, гранульований часник. До м’яса птиці підійде куркума або карі, орегано, сушений базилік, хмелі-сунелі.

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