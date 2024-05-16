Багатьом до смаку макарони по-флотськи. І не дарма! Ця проста страва швидка у приготуванні, поживна і смачна.
Рецепт макаронів по-флотськи у кожної господині свій. Приготувати їх можна з вареним м’ясом, тушкованкою або фаршем. Який би варіант ви не вибрали, обов’язково додайте смажену цибулю та спеції.
Сучасна варіація приготування цієї страви передбачає додавання овочів і грибів. Так, за бажанням, можна додати нарізані кубиками помідори, солодкий перець та печериці.
Як приготувати макарони по-флотськи, поживний варіант для будь-якого обіду або вечері – читайте нижче.
Макарони по-флотськи – рецепт приготування
У страву можна додати трохи томатної пасти або соуса.
Інгредієнти:
- макаронні вироби – 400 г
- мясо (свинина, телятина або курка) – 400 г
- цибуля – 2 шт.
- морквина – 1 шт.
- часник – 1 зубок
- олія – для смаження
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
Приготування:
- Шматок м’яса промити, залити водою, додати 1 ч. л. солі, нарізану кубиками невелику цибулину і відварити до готовності. На м’ясному бульйоні, що залишився, можна приготувати будь-яку першу страву.
- Тим часом у сковороді на олії обсмажити нарізану кубиками цибулю та натерту на дрібній тертці морквину.
- Макаронні вироби відварити у підсоленій воді до готовності. Потім викласти на друшляк і промити холодною водою. Дати воді повністю стекти.
- Варене мясо пропустити через м’ясорубку і викласти до смажених овочів. Посолити, поперчити, додати пропущений через прес зубок часнику і, помішуючи, готувати 1 хвилину.
- Потім викласти у сковороду відварені макарони, перемішати і готувати ще 5 хвилин.
Апетитні макарони по-флотськи готові. Смачного!
Які спеції додати до макаронів по-флотськи
До телятини, яловичини або свинини чудово пасує коріандр, червоний мелений перець, паприка, гранульований часник. До м’яса птиці підійде куркума або карі, орегано, сушений базилік, хмелі-сунелі.
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