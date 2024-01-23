Слюна может показаться безвредной заменой собственной природной или покупной смазки — она всегда доступна, если она вам понадобится.

В одном миллилитре человеческой слюны — около 750 млн различных бактерий.

Согласно обзору исследований по использованию лубрикантов, опубликованному в 2022 году в журнале Sexual and Reproductive Health Matters, были люди, которые предпочитали использовать слюну вместо смазки.

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Однако слюна не считается хорошей альтернативой использованию во время вагинального или анального секса, если у вас или вашего партнера нет под рукой специальных лубрикантов, рассказывает гинеколог-эндокринолог Елена Купрюшина.

Почему не стоит использовать слюну вместо смазки

Использование слюны может увеличить риск передачи инфекций, передающихся половым путём (ИППП), между партнёрами.

Любая инфекция в горле или во рту может передаться половым органам через слюну.

– Например, человек с герпесом может передать ИППП своему партнеру во время вагинального/анального/орального секса. Два способа передачи генитального герпеса включают контакт со слюной или кожей в области полости рта человека, зараженного оральным герпесом, – рассказывает врач.

Вы можете получить вагинальную инфекцию или раздражение.

Бактерии в слюне сильно отличаются от бактерий во влагалище. Слюна также содержит пищеварительные ферменты, расщепляющие пищу.

Когда вы вводите эти бактерии и ферменты во влагалище, это может нарушить ваш вагинальный микробиом и сделать вас восприимчивыми к развитию дрожжевой инфекции или бактериального вагиноза.

Слюна не имеет свойств смазки

Гинеколог отмечает, даже если вы исключите риск заражения ИППП или вагинальной инфекцией, применять слюну все равно не рекомендуется, она не обладает свойствами, которые могли бы сделать ее хорошей смазкой..

У нее нет скользкой консистенции, испаряется и сохнет быстрее, а также вызывает раздражение.

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