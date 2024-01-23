Слина може здатися нешкідливою заміною власної природного або покупного засобу для змащення – вона завжди доступна, якщо вона вам знадобиться.

В одному мілілітрі людської слини близько 750 млн різних бактерій.

Згідно з оглядом досліджень з використання лубрикантів, опублікованим 2022 року в журналі Sexual and Reproductive Health Matters, були люди, які віддавали перевагу використанню слини замість лубрикантів.

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Однак слина не вважається хорошою альтернативою використанню під час вагінального або анального сексу, якщо у вас або вашого партнера немає під рукою спеціальних лубрикантів, розповідає гінеколог-ендокринолог Олена Купрюшина.

Чому не варто використовувати слину замість лубриканта

Використання слини може збільшити ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), між партнерами.

Будь-яка інфекція у горлі або в роті може передатися статевим органам через слину.

– Наприклад, людина з герпесом може передати ІПСШ своєму партнеру під час вагінального/анального/орального сексу. Два способи передання генітального герпесу включають контакт зі слиною або шкірою в області порожнини рота людини, зараженої оральним герпесом, – розповідає лікарка.

Ви можете отримати вагінальну інфекцію або подразнення.

Бактерії в слині сильно відрізняються від бактерій у піхві. Слина також містить травні ферменти, що розщеплюють їжу.

Коли ви вводите ці бактерії й ферменти в піхву, це може порушити ваш вагінальний мікробіом і зробити вас сприйнятливими до розвитку дріжджової інфекції або бактеріального вагінозу.

Слина не має властивостей змазки

Гінеколог зазначає, навіть якщо ви виключите ризик зараження ІПСШ або вагінальною інфекцією, застосовувати слину однаково не рекомендується, вона не має властивостей, які могли б зробити її гарною змазкою.

Вона не має слизької консистенції, випаровується і сохне швидше, а також викликає подразнення.

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