Паска в мультиварке получается не менее вкусно, чем приготовленный по традиционному рецепту в духовке. Чтобы ее приготовить, нужно следовать пошаговым рецептам. Факты ICTV подготовили подборку рецептов вкусных пасок в мультиварке к Пасхе 2025.

Рецепт нежной пасхи в мультиварке

Ингредиенты:

мука – 750 г или семь полных мультистаканов;

молоко – 200 мл или один полный мультистакан;

яйца – 4 шт.;

масло сливочное – 150 г;

масло – 3 ст. л.;

сахар – 180 г или чуть более одного мультистакана;

живые дрожжи – 35 г;

ванилин – 1 пакетик;

изюм или другие сухофрукты – по вкусу.

Способ приготовления:

Сейчас смотрят

В разогретом молоке распустить дрожжи. Добавить немного сахара (примерно одну столовую ложку), перемешать и оставить на 20 минут в теплом месте. Белки отделить от желтков. Взбить белки миксером с сахаром до пышной пены. Соединить дрожжевую и белковую смеси. Аккуратно смешать с одним мультистаканом муки и оставить подходить опару на три часа. На водяной бане растопить сливочное масло и смешать с желтками. Масло соединить с готовой опарой, солью, ванилином. Перемешать. Ввести оставшуюся муку и замесить тесто. Оставить в теплом месте до увеличения в три раза. Тесто соединить с изюмом. Дать отдохнуть 30 минут. Тесто смазать подсолнечным маслом, вымешивать в течение 15 минут. Сформировать колобок. Смазать чашу мультиварки растительным маслом. Выложить колобок. Включить режим Подогрев на 20 минут. Дать подойти куличу. Включить режим Выпечка, готовить 90 минут (если максимальное время выпечки – один час, то включить на час, а после сигнала — сразу еще на 30 минут).

Рецепт безопарного кулича в мультиварке

Ингредиенты:

мука – 500-600 г или 5 мультистаканов;

молоко – 100 мл;

дрожжи сухие – 10 г;

сахар – 150 г или один мультистакан;

соль – ½ ч. л;

сливочное масло – 70 г;

масло – 50 мл;

яйца – 3 шт.;

изюм – 100 г;

ванильный сахар – 1 пакетик.

Способ приготовления:

Молоко подогреть, развести в нем дрожжи, три столовые ложки муки и одну чайную ложку сахара. Оставить в теплом месте для активации дрожжей на 20 минут. Добела взбить яйца с сахаром, солью и ванилином. Смешать с закваской. Постепенно просеять в смесь муку и заместить тесто. Выложить тесто на стол, постепенно вмешать сливочное масло, затем растительное. Оставить на четыре часа. Залить изюм кипятком, дать подойти. Подошедшее тесто вымесить еще раз с изюмом. Чашу мультиварки смазать маслом, выложить в нее тесто. Включить подогрев на 20 минут, после чего дать подойти тесту в течение 40 минут.

Выпекать 90 минут.

Секреты для хозяек