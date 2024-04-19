Паска в мультиварке получается не менее вкусно, чем приготовленный по традиционному рецепту в духовке. Чтобы ее приготовить, нужно следовать пошаговым рецептам. Факты ICTV подготовили подборку рецептов вкусных пасок в мультиварке к Пасхе 2025.
Рецепт нежной пасхи в мультиварке
Ингредиенты:
- мука – 750 г или семь полных мультистаканов;
- молоко – 200 мл или один полный мультистакан;
- яйца – 4 шт.;
- масло сливочное – 150 г;
- масло – 3 ст. л.;
- сахар – 180 г или чуть более одного мультистакана;
- живые дрожжи – 35 г;
- ванилин – 1 пакетик;
- изюм или другие сухофрукты – по вкусу.
Способ приготовления:
- В разогретом молоке распустить дрожжи. Добавить немного сахара (примерно одну столовую ложку), перемешать и оставить на 20 минут в теплом месте.
- Белки отделить от желтков. Взбить белки миксером с сахаром до пышной пены.
- Соединить дрожжевую и белковую смеси. Аккуратно смешать с одним мультистаканом муки и оставить подходить опару на три часа.
- На водяной бане растопить сливочное масло и смешать с желтками.
- Масло соединить с готовой опарой, солью, ванилином. Перемешать. Ввести оставшуюся муку и замесить тесто.
- Оставить в теплом месте до увеличения в три раза.
- Тесто соединить с изюмом. Дать отдохнуть 30 минут.
- Тесто смазать подсолнечным маслом, вымешивать в течение 15 минут. Сформировать колобок.
- Смазать чашу мультиварки растительным маслом. Выложить колобок. Включить режим Подогрев на 20 минут. Дать подойти куличу.
- Включить режим Выпечка, готовить 90 минут (если максимальное время выпечки – один час, то включить на час, а после сигнала — сразу еще на 30 минут).
Рецепт безопарного кулича в мультиварке
Ингредиенты:
- мука – 500-600 г или 5 мультистаканов;
- молоко – 100 мл;
- дрожжи сухие – 10 г;
- сахар – 150 г или один мультистакан;
- соль – ½ ч. л;
- сливочное масло – 70 г;
- масло – 50 мл;
- яйца – 3 шт.;
- изюм – 100 г;
- ванильный сахар – 1 пакетик.
Способ приготовления:
- Молоко подогреть, развести в нем дрожжи, три столовые ложки муки и одну чайную ложку сахара. Оставить в теплом месте для активации дрожжей на 20 минут.
- Добела взбить яйца с сахаром, солью и ванилином. Смешать с закваской. Постепенно просеять в смесь муку и заместить тесто.
- Выложить тесто на стол, постепенно вмешать сливочное масло, затем растительное. Оставить на четыре часа.
- Залить изюм кипятком, дать подойти.
- Подошедшее тесто вымесить еще раз с изюмом.
- Чашу мультиварки смазать маслом, выложить в нее тесто.
- Включить подогрев на 20 минут, после чего дать подойти тесту в течение 40 минут.
Выпекать 90 минут.
Секреты для хозяек
- Чтобы тесто было удобней замешивать, периодически смазывайте руки растительным маслом.
- Паски получатся воздушнее, а мякиш волокнистым, и не будет быстро черстветь, если в тесто добавить столовую ложку крепкого алкогольного напитка.
- Если в мультиварке отсутствует режим выпечки, его можно заменить на Жарку. Однако температура этого режима выше, поэтому на дно прибора следует постелить силиконовый коврик, чтобы пасочки не пригорели.
