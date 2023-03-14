Паска в мультиварці є не менш смачною, ніж приготовлена за традиційним рецептом у духовці. Щоб її приготувати, потрібно слідувати покроковим рецептам. Факти ICTV підготували добірку рецептів смачних пасок у мультиварці до Великодня-2023.

Рецепт ніжної паски в мультиварці

Інгредієнти:

борошно – 750 г або сім повних мультисклянок;

молоко – 200 мл або одна повна мультисклянка;

яйця – 4 шт;

масло вершкове – 150 г;

олія – 3 ст. л;

цукор – 180 г або трохи більше однієї мультисклянки;

живі дріжджі – 35 г;

ванілін – один пакетик;

родзинки або інші сухофрукти – за смаком.

Спосіб приготування:

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У розігрітому молоці розпустити дріжджі. Додати трохи цукру (приблизно одну столову ложку), перемішати й залишити на 20 хвилин в теплому місці. Білки відокремити від жовтків. Збити білки міксером із цукром, що залишився, до пишної піни. З’єднати дріжджову й білкову суміші. Акуратно змішати з однією мультисклянкою борошна й залишити підходити опару на три години. На водяній бані розтопити вершкове масло й змішати з жовтками. Масло з’єднати з готовою опарою, сіллю, ваніліном і перемішати. Ввести решту борошна й замісити тісто. Залишити у теплому місці до збільшення втричі. Тісто з’єднати з родзинками. Дати відпочити 30 хвилин. Тісто змастити соняшниковою олією, вимішувати протягом 15 хвилин. Сформувати колобок. Змастити чашу мультиварки олією. Викласти колобок. Увімкнути режим Підігрів на 20 хвилин. Дати підійти пасці. Поставити режим Випічка, готувати 90 хвилин (якщо максимальний час випічки – одна година, то включити на годину, а після сигналу одразу ще на 30 хвилин).

Рецепт безопарної паски мультиварці

Інгредієнти:

борошно – 500-600 г або п’ять мультисклянок;

молоко – 100 мл;

дріжджі сухі – 10 г;

цукор – 150 г або одна мультисклянка;

сіль – ½ ч. л;

вершкове масло – 70 г;

олія – 50 мл;

яйця – 3 шт;

родзинки – 100 г;

ванільний цукор – 1 пакет.

Спосіб приготування:

Молоко підігріти, розвести в ньому дріжджі, три столові ложки борошна й одну чайну ложку цукру. Залишити в теплому місці для активації дріжджів на 20 хвилин. До білого кольору збити яйця з цукром, сіллю й ваніліном. Змішати із закваскою. Поступово просіяти в суміш борошно і замістити тісто. Викласти тісто на стіл, поступово вмішати вершкове масло, потім олію. Залишити на чотири години. Залити родзинки окропом. Тісто, що підійшло, промісити ще раз із родзинками. Чашу мультиварки змастити олією, викласти в неї тісто. Увімкнути підігрів на 20 хвилин, після чого дати підійти тісту протягом 40 хвилин. Випікати 90 хвилин.

Секрети для господинь

Щоб тісто для паски було зручніше замішувати, періодично змащуйте руки олією.

Паски вийдуть легшими, а м’якушка більш волокнистою й не буде швидко черствіти, якщо в тісто додати столову ложку міцного алкогольного напою.

Якщо в мультиварці відсутній режим випічки, його можна замінити на Смаження. Однак температура цього режиму вища, тому на дно приладу слід постелити силіконовий килимок, щоб паски не пригоріли.

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