Паска в мультиварці є не менш смачною, ніж приготовлена за традиційним рецептом у духовці. Щоб її приготувати, потрібно слідувати покроковим рецептам. Факти ICTV підготували добірку рецептів смачних пасок у мультиварці до Великодня-2023.
Рецепт ніжної паски в мультиварці
Інгредієнти:
- борошно – 750 г або сім повних мультисклянок;
- молоко – 200 мл або одна повна мультисклянка;
- яйця – 4 шт;
- масло вершкове – 150 г;
- олія – 3 ст. л;
- цукор – 180 г або трохи більше однієї мультисклянки;
- живі дріжджі – 35 г;
- ванілін – один пакетик;
- родзинки або інші сухофрукти – за смаком.
Спосіб приготування:
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- У розігрітому молоці розпустити дріжджі. Додати трохи цукру (приблизно одну столову ложку), перемішати й залишити на 20 хвилин в теплому місці.
- Білки відокремити від жовтків. Збити білки міксером із цукром, що залишився, до пишної піни.
- З’єднати дріжджову й білкову суміші. Акуратно змішати з однією мультисклянкою борошна й залишити підходити опару на три години.
- На водяній бані розтопити вершкове масло й змішати з жовтками.
- Масло з’єднати з готовою опарою, сіллю, ваніліном і перемішати. Ввести решту борошна й замісити тісто.
- Залишити у теплому місці до збільшення втричі.
- Тісто з’єднати з родзинками. Дати відпочити 30 хвилин.
- Тісто змастити соняшниковою олією, вимішувати протягом 15 хвилин. Сформувати колобок.
- Змастити чашу мультиварки олією. Викласти колобок. Увімкнути режим Підігрів на 20 хвилин. Дати підійти пасці.
- Поставити режим Випічка, готувати 90 хвилин (якщо максимальний час випічки – одна година, то включити на годину, а після сигналу одразу ще на 30 хвилин).
Рецепт безопарної паски мультиварці
Інгредієнти:
- борошно – 500-600 г або п’ять мультисклянок;
- молоко – 100 мл;
- дріжджі сухі – 10 г;
- цукор – 150 г або одна мультисклянка;
- сіль – ½ ч. л;
- вершкове масло – 70 г;
- олія – 50 мл;
- яйця – 3 шт;
- родзинки – 100 г;
- ванільний цукор – 1 пакет.
Спосіб приготування:
- Молоко підігріти, розвести в ньому дріжджі, три столові ложки борошна й одну чайну ложку цукру. Залишити в теплому місці для активації дріжджів на 20 хвилин.
- До білого кольору збити яйця з цукром, сіллю й ваніліном. Змішати із закваскою. Поступово просіяти в суміш борошно і замістити тісто.
- Викласти тісто на стіл, поступово вмішати вершкове масло, потім олію.
- Залишити на чотири години.
- Залити родзинки окропом.
- Тісто, що підійшло, промісити ще раз із родзинками.
- Чашу мультиварки змастити олією, викласти в неї тісто.
- Увімкнути підігрів на 20 хвилин, після чого дати підійти тісту протягом 40 хвилин.
- Випікати 90 хвилин.
Секрети для господинь
- Щоб тісто для паски було зручніше замішувати, періодично змащуйте руки олією.
- Паски вийдуть легшими, а м’якушка більш волокнистою й не буде швидко черствіти, якщо в тісто додати столову ложку міцного алкогольного напою.
- Якщо в мультиварці відсутній режим випічки, його можна замінити на Смаження. Однак температура цього режиму вища, тому на дно приладу слід постелити силіконовий килимок, щоб паски не пригоріли.
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