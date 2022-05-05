Иногда самый простой кулинарный рецепт вкуснее любых деликатесов. Взять, к примеру, сливочное масло с зеленью. В него можно добавлять укроп и петрушку, но, если добавить щавель, то вкус масла станет еще более выразительным.

— Масло со щавелем идеально подходит для бутерброда со свежим хлебом или в дополнение к жареной рыбе или мясу. Обязательно возьмите на заметку, — советует шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

200 г сливочное масло

50 г щавель (листья)

соль (несколько щепотка)

Приготовление

Молодые листья щавеля хорошо промойте и обсушите хорошо. Они не должны быть влажными. Для ускорения процесса, можете промокнуть листья бумажным полотенцем.

Обрежьте стебли – они слишком жесткие.

Листья щавеля мелко порежьте, или измельчите блендером.

Сливочное масло нагрейте до комнатной температуры.

Смешайте мягкое масло с измельченными листьями щавеля и добавьте несколько щепоток соли, перемешайте, выложите на пергамент или пищевую пленку, сверните в форме колбаски.

Положите в морозилку, чтобы масло застыло.

Просто и вкусно.

Источник: Евгений Клопотенко