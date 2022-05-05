Інколи найпростіший кулінарний рецепт смачніший за будь-які делікатеси. Взяти, наприклад, вершкове масло з зеленню. У нього можна додавати кріп і петрушку, але, якщо додати щавель, то смак масла стане ще виразнішим.
– Масло зі щавлем ідеально підходить для бутерброда зі свіжим хлібом або як додаток до смаженої риби або м’яса. Обов’язково візьміть на замітку, радить шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти
- 200 г вершкове масло
- сіль (кілька дрібок)
Приготування
Молоде листя щавлю добре промийте і обсушіть добре. Вони не повинні бути вологими. Для прискорення процесу, можете промокнути листя паперовим рушником.
Обріжте стебла – вони занадто жорсткі.
Листя щавлю дрібно поріжте, або подрібніть блендером.
Вершкове масло нагрійте до кімнатної температури.
Змішайте м’яке масло з подрібненим листям щавлю і додайте кілька дрібок солі, перемішайте, викладіть на пергамент або харчову плівку, скрутіть у формі ковбаски.
Покладіть в морозилку, щоб масло застигло.
Просто і смачно.
Джерело: Євген Клопотенко