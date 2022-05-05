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Їжа

Смачне і корисне вершкове масло зі щавлем – рецепт

5 Травня 2022, 19:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
масло сливочное
Джерело: Depositphotos

Інколи найпростіший кулінарний рецепт смачніший за будь-які делікатеси. Взяти, наприклад, вершкове масло з зеленню. У нього можна додавати кріп і петрушку, але, якщо додати щавель, то смак масла стане ще виразнішим.

 – Масло зі щавлем ідеально підходить для бутерброда зі свіжим хлібом або як додаток до смаженої риби або м’яса. Обов’язково візьміть на замітку, радить шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 200 г вершкове масло
  • сіль (кілька дрібок)

Приготування

Молоде листя щавлю добре промийте і обсушіть добре. Вони не повинні бути вологими. Для прискорення процесу, можете промокнути листя паперовим рушником.

Обріжте стебла – вони занадто жорсткі.

Листя щавлю дрібно поріжте, або подрібніть блендером.

Вершкове масло нагрійте до кімнатної температури.

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Змішайте м’яке масло з подрібненим листям щавлю і додайте кілька дрібок солі, перемішайте, викладіть на пергамент або харчову плівку, скрутіть у формі ковбаски.

Покладіть в морозилку, щоб масло застигло.

Просто і смачно.

Джерело: Євген Клопотенко

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