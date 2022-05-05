Інколи найпростіший кулінарний рецепт смачніший за будь-які делікатеси. Взяти, наприклад, вершкове масло з зеленню. У нього можна додавати кріп і петрушку, але, якщо додати щавель, то смак масла стане ще виразнішим.

– Масло зі щавлем ідеально підходить для бутерброда зі свіжим хлібом або як додаток до смаженої риби або м’яса. Обов’язково візьміть на замітку, радить шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

200 г вершкове масло

50 г щавель (листя)

сіль (кілька дрібок)

Приготування

Молоде листя щавлю добре промийте і обсушіть добре. Вони не повинні бути вологими. Для прискорення процесу, можете промокнути листя паперовим рушником.

Обріжте стебла – вони занадто жорсткі. Листя щавлю дрібно поріжте, або подрібніть блендером. Вершкове масло нагрійте до кімнатної температури. Читайте також: Золоте правило дієти – у кожній порції їжі мають бути овочі