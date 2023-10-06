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Еда

Вкуснятина на скорую руку: оладьи из вермишели, сыра и зеленого лука

6 октября 2023, 18:53
Марина Мелехова редактор
Вкуснятина на скорую руку: оладьи из вермишели, сыра и зеленого лука

Оладьи любят все – и взрослые, и дети. Это идеальный завтрак — вкусный и питательный. Итак, чтобы приготовить такую вкуснятину понадобятся простые продукты, мало времени и лишь щепотка вдохновения. Держите рецепт!

Ингредиенты

  • Вермишель — 200 г
  • Твердый сыр — 360 г
  • Зеленый лук -150 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Соль — 12 г
  • Перец — 4 г
  • Сушеный чеснок — 6 г
  • Растительное масло — 120 г

Приготовление

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1. Вермишель сварить до готовности в достаточном количестве воды.
2. Зеленый лук промыть, перебрать и мелко нарезать.
3. Сыр натереть на мелкой терке.
4. Готовую вермишель откинуть на сито, хорошо сцедить и переложить в глубокую миску.
5. Добавить к вермишели тертый сыр и нарезанный лук, вбить яйца, посолить и поперчить по вкусу и очень хорошо перемешать.
6. На сковороде разогреть масло и выложить тесто столовой ложкой.
7. Обжарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.
Подавать горячими с любым легким соусом.

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Фото: Сгенерировано ИИ

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