Оладьи любят все – и взрослые, и дети. Это идеальный завтрак — вкусный и питательный. Итак, чтобы приготовить такую вкуснятину понадобятся простые продукты, мало времени и лишь щепотка вдохновения. Держите рецепт!

Ингредиенты

Вермишель — 200 г

Твердый сыр — 360 г

Зеленый лук -150 г

Яйца — 4 шт.

Соль — 12 г

Перец — 4 г

Сушеный чеснок — 6 г

Растительное масло — 120 г

Приготовление

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1. Вермишель сварить до готовности в достаточном количестве воды.

2. Зеленый лук промыть, перебрать и мелко нарезать.

3. Сыр натереть на мелкой терке.

4. Готовую вермишель откинуть на сито, хорошо сцедить и переложить в глубокую миску.

5. Добавить к вермишели тертый сыр и нарезанный лук, вбить яйца, посолить и поперчить по вкусу и очень хорошо перемешать.

6. На сковороде разогреть масло и выложить тесто столовой ложкой.

7. Обжарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавать горячими с любым легким соусом.

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Фото: Сгенерировано ИИ