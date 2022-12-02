Все больше преждевременно лысеющих мужчин делают выбор в пользу пересадки волос. Но в слабо регулируемом секторе процедура, которую иногда выполняют любители, прошедшие самостоятельное обучение на YouTube, может иметь смертельные результаты.

Все, чего хотел лысеющий руководитель индийского телевидения Атар Рашид, это выглядеть красиво и жениться. Но кажущаяся безобидной пересадка волос пошла не по плану.

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По словам его матери, после пересадки волос у него развился сепсис, опухоль распространилась с головы на тело.

— Мой сын умер очень мучительной смертью. У него отказали почки, а затем все остальные органы, — рассказала безутешная мать.

Трансплантация волос включает удаление фолликулов из густого участка волос, например, из затылка, а затем имплантацию их в пораженный участок кожи головы.

В Индии это стоит около 350 тыс. рупий ($4 300) — значительная сумма для страны, где миллионы людей живут менее чем на два доллара в день.

Захудалые клиники, укомплектованные необученным персоналом, проводят операции за небольшую часть реальной стоимости.

Встревоженная увеличением количества клиник, предлагающих некачественные услуги по сниженным ценам, Национальная медицинская комиссия Индии в сентябре выпустила предупреждение.

— Просмотр на семинарах в YouTube или подобных платформах не является подходящей подготовкой для начала эстетических процедур, включая пересадку волос, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие процедуры должны выполнять только правильно обученные врачи.