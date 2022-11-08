Трихолог и дерматолог Кузьма Хобзей на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказал, какие народные методы по уходу за волосами не просто не эффективны, но откровенно вредны.

— Даже если вы родились уже после развала СССР, вы точно слышали о бабушкиных методах, как сделать волосы красивее и здоровее. Здесь тебе и хозяйственное мыло, и уксус, и отвары трав. А еще маски из всего, что можно найти в холодильнике – от яиц до чеснока с майонезом, — говорит медик.

И отмечает, что нельзя назвать какие-либо практики советских времен полезными для волос на 100%. Прежде всего, потому что трудно проконтролировать, как человек использует эти методы и продукты, какого качества для этого выбирает.

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По словам специалиста, если разделить народные методы на вредные и безвредные, то в первую категорию точно попадет все, что сильно раздражает кожу головы. В первую очередь это:

лук;

чеснок;

красный перец;

имбирь;

хозяйственное мыло и т.д.

— Постоянное раздражение кожи головы не только не поможет при выпадении волос, но и может его спровоцировать, — объясняет трихолог.

Очень важно понять, что причины выпадения волос бывают разные. Это может быть гормональный дисбаланс, как, например, выпадение волос по мужскому типу (так называемое андрогенетическое облысение), которое бывает как у мужчин, так и у женщин.

Выпадение волос также может быть временным, например после родов, сильного стресса или перенесенного вирусного заболевания. Со временем такое выпадение прекратится, независимо от того, втирали ли вы в кожу головы луковый сок или нет, уверяет Кузьма.

Менее вредными, по его словам, можно назвать так называемые сухие шампуни на основе хлеба, муки или крахмала, разнообразные масла и травы. Но только при условии, если вы уверены, что на них нет аллергии.

По словам трихолога, сейчас в Украине доступны эффективные, а главное, проверенные методы лечения облысения. Также есть достаточно средств, которые помогут нашим волосам выглядеть лучше.

Если вас волнует состояние волос, самым полезным будет обратиться к врачу-трихологу.

Источник: Береги себя