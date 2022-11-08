Трихолог і дерматолог Кузьма Хобзей на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповів, які народні методи по догляду за волоссям не просто не ефективні, але відверто шкідливі.

– Навіть якщо ви народилися вже після розвалу СРСР, ви точно чули про бабусині методи, як зробити волосся красивішим і здоровішим. Тут тобі і господарське мило, і оцет, і відвари трав. А ще маски з усього, що можна знайти в холодильнику – від яєць до часнику з майонезом, – каже медик.

І зазначає, що не можна назвати будь-які практики радянських часів корисними для волосся на 100%. Перш за все, тому що важко проконтролювати, як людина використовує ці методи і продукти, якої якості для цього вибирає.

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За словами фахівця, якщо розділити народні методи на шкідливі і нешкідливі, то в першу категорію точно потрапить все, що сильно подразнює шкіру голови. В першу чергу це:

цибуля;

часник;

червоний перець;

імбир;

господарське мило тощо .

– Постійне подразнення шкіри голови не тільки не допоможе при випаданні волосся, але і може його спровокувати, – пояснює трихолог.

Дуже важливо зрозуміти, що причини випадіння волосся бувають різні. Це може бути гормональний дисбаланс, як, наприклад, випадання волосся за чоловічим типом (так зване андрогенетичне облисіння), яке буває як у чоловіків, так і у жінок.

Випадання волосся також може бути тимчасовим, наприклад після пологів, сильного стресу або перенесеного вірусного захворювання. Згодом таке випадання припиниться, незалежно від того, втирали ви в шкіру голови цибульний сік чи ні, запевняє Кузьма.

Менш шкідливими, за його словами, можна назвати так звані сухі шампуні на основі хліба, борошна або крохмалю, різноманітні масла і трави. Але тільки за умови, якщо ви впевнені, що на них немає алергії.

За словами трихолога, зараз в Україні доступні ефективні, а головне, перевірені методи лікування облисіння. Також є достатньо засобів, які допоможуть нашому волоссю виглядати краще.

Якщо вас хвилює стан волосся, найкориснішим буде звернутися до лікаря-трихолога.

Джерело: Бережи себе