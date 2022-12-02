Все більше чоловіків, які передчасно стали лисими, роблять вибір на користь пересадки волосся в міру зростання доходу і посилення акценту на зовнішньому вигляді. Але в слабо регульованому секторі процедура, яку іноді виконують любителі, які пройшли самостійне навчання на YouTube, може мати смертельні результати.

Все, чого хотів лисий керівник індійського телебачення Атар Рашид, це виглядати красиво і одружитися. Але пересадка волосся, яка здавалася нешкідливою, яку йому зробила 30-річна дівчина, пішла не за планом.

Рашид був єдиним годувальником для своєї родини і прагнув кращого життя — мати будинок і одружити двох своїх сестер.

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За словами його матері, після пересадки волосся у нього розвинувся сепсис, пухлина поширилася з голови на тіло.

– Мій син помер дуже болісною смертю. У нього відмовили нирки, а потім всі інші органи, — розповіла невтішна мати.

Процедура трансплантації волосся передбачає видалення фолікулів з густої ділянки волосся, наприклад, з потилиці, а потім імплантацію їх у уражену ділянку шкіри голови.

В Індії це коштує близько 350 тис. рупій ($4 300) – значна сума для країни, де мільйони людей живуть менш ніж на два долари на день.

Зубожілі клініки, укомплектовані ненавченим персоналом, проводять операції за невелику частину реальної вартості.

Стривожена зростаючою кількістю клінік, які пропонують неякісні послуги за зниженими цінами, Національна медична комісія Індії у вересні випустила попередження.

– Перегляд на семінарах в YouTube або подібних платформах не є підходящою підготовкою для початку естетичних процедур, включаючи пересадку волосся, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що такі процедури повинні виконувати тільки правильно навчені лікарі.