Как запастись смородиной на зиму

Ягодами смородины можно лакомиться круглый год. Их используют в десертах, выпечке, ими украшают торты. Невероятно вкусным будет фруктовый салат или освежающий сорбет, мороженое и соус для мяса птицы, свинины и баранины.

Смородина едва ли не самый лучший источник витамина С, потому что в ней этого витамина содержится в разы больше, чем в других ягодах. Также хватает и витамина А, и витаминов группы В. Смородина поставляет организму клетчатку, которая так необходима пищеварительной системе.

Запастись смородиной можно несколькими способами.

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Как засушить смородину

Один из способов сохранить ягоды на зиму – это засушить. Затем их можно добавлять в разнообразную выпечку или в соусы из овощей и мяса.

Веточки и листья тоже можно засушить и использовать в ароматных чаях. Еще смородиновые листья идеальны для маринадов при консервировании и солении огурцов и помидоров.

Предварительно вымытые и подсушенные ягоды, листья и веточки переложите на чистое бумажное полотенце в один слой и оставьте сушиться примерно на неделю. Время сушки зависит от уровня влажности в квартире. Периодически ягоды нужно перемешивать.

Можно ускорить процесс, если приобрести сушилку для овощей и фруктов. Готовые сухие продукты переложите в хлопчатобумажную сумку или в чистую стеклянную банку. Листья и веточки при этом можно измельчить. Держать все в плотно закрытой посуде.

Замораживаем смородину

Чтобы заморозить смородину, необязательно снимать с плодоножек. Их можно отделить позже, после замораживания. Иначе ягода при механическом вмешательстве потеряет много сока.

Разложите гроздья отдельно на противень или дощечку для резки, покрытые пергаментной бумагой, и положите в морозильную камеру на 5-6 часов, а лучше на всю ночь.

Когда ягоды заморозятся, снимите их с плодоножки. Вынимайте их из морозилки небольшими порциями.

Отделенные ягоды засыпьте в контейнер или стеклянную банку или в отдельный пластиковый пакет с герметичной застежкой и верните обратно в морозильную камеру для дальнейшего хранения.

Смородиновое пюре

Также из смородины можно сделать пюре. Для этого ягоды нужно перебить блендером. Добавлять сахар в ягоды можно по желанию.

Замораживайте смородину порционно, в пластиковых или стеклянных контейнерах, чтобы не было необходимости зимой размораживать весь объем. Храните продукт в морозильной камере до момента использования.

Источник: Евгений Клопотенко