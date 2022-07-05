Ягодами смородини можна ласувати цілий рік. Їх використовують у десертах, випічці, ними прикрашають торти. Неймовірно смачним буде фруктовий салат чи освіжаючий сорбет, морозиво і соус до м’яса птиці, свинини та баранини.

Смородина чи не найкраще джерело вітаміну С, бо в ній цього вітаміну міститься в рази більше, ніж в інших ягодах. Також не бракує і вітаміну А та вітамінів групи В. Смородина постачає організму клітковину, яка так необхідна системі травлення.

Запастися смородиною можна декількома способами.

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Як засушити смородину

Один зі способів зберегти ягоди на зиму – це засушити. Потім їх можна додавати у різноманітну випічку чи до соусів з овочів та м’яса.

Гілочки та листя теж можна засушити і використовувати в ароматних чаях. Ще смородинове листя ідеальне для маринадів при консервуванні та солінні огірків і помідорів.

Попередньо вимиті та підсушені від вологи ягоди, листя і гілочки перекладіть на чистий паперовий рушник в один шар і залишіть сушитися приблизно на тиждень. Термін сушіння залежить від рівня вологості у помешканні. Періодично ягоди треба перемішувати.

Можна прискорити процес, якщо придбати сушарку для овочів та фруктів. Готові сухі продукти перекладіть до бавовняної торбинки або до чистої скляної банки. Листя та гілочки при цьому можна подрібнити. Тримати все у щільно закритому посуді.

Заморожуємо смородину

Щоб заморозити смородину, необов’язково знімати її з плодоніжки. Стебла відділити можна пізніше, після заморожування. Інакше ягода при механічному втручанні втратить багато соку.

Розкладіть грона окремо на деко чи дощечку для різання, накриті пергаментним папером, та покладіть у морозильну камеру на 5-6 годин, а краще на всю ніч.

Коли ягоди заморозяться, зніміть їх з плодоніжки. Виймайте її з морозилки невеликими порціями.

Відокремлені ягоди засипте у контейнер чи скляну банку або у окремий пластиковий пакет з герметичною застібкою та поверніть назад до морозильної камери для подальшого зберігання.

Смородинове пюре

Також зі смородини можна зробити пюре. Для цього ягоди потрібно перебити блендером. Додавати цукор до ягід можна за бажанням. Та пам’ятайте, що без цукру тара з ягодами займе менше місця у морозильній

Заморожуйте порційно, в пластикових чи скляних контейнерах, щоб не було потреби зимою розморожувати ввесь об’єм. Тримайте продукт у морозильній камері до моменту використання.

Джерело: Євген Клопотенко