Творожная пасха без яиц — одно из самых популярных блюд на пасхальном столе. Хотя ее приготовление занимает немало времени, но результат того стоит. Рецепт творожной пасхи без яиц – читайте в материале Фактов.

Творожная пасха без яиц: рецепт

Ингредиенты:

творог — 500 г;

сахар — 0,5 ст;

сахар ванильный — 2 ч. л;

сметана — 0,5 ст;

сливочное масло — 100 г;

изюм без косточек — 0,5 ст;

орехи грецкие (фундук) — 0,5 ст;

цукаты — 0,5 ст.

Способ приготовления:

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Заранее достаем из холодильника 100 грамм сливочного масла. Оно должно стать мягким. Рубим половину стакана орехов не очень мелко. Половину стакана изюма заливаем кипятком и оставляем на 10-15 минут. После откидываем на дуршлаг и промакиваем сухим полотенцем. Перетираем через мелкое сито 500 грамм творога до однородной массы. В отдельной миске смешиваем половину стакана сметаны и столько же сахара. Как только сахар почти растворится в сметане, добавьте 2 чайные ложки ванильного сахара и перемешайте все до его полного растворения. Смешиваем творог и сметану с сахаром, добавляем 100 грамм сливочного масла и все хорошо вымешиваем. Добавляем к творогу половину стакана цукатов (если они крупные, разрежьте их пополам), изюм и орехи. Всю массу нужно хорошо перемешать. В специальной форме выкладываем чистую марлю (чтобы потом было легко достать готовую творожную пасху без яиц). Наполняем форму творожной массой, аккуратно накрываем крышкой и ставим груз. В то время как творожная пасха будет настаиваться, не забываем сливать сыворотку. Форма с пасхой должна стоять в холодильнике.

Время приготовления творожной пасхи — 10-12 часов. Перед подачей на стол снять марлю, украсить кондитерской присыпкой или цукатами.