Творожная пасха без яиц — одно из самых популярных блюд на пасхальном столе. Хотя ее приготовление занимает немало времени, но результат того стоит. Рецепт творожной пасхи без яиц – читайте в материале Фактов.
Творожная пасха без яиц: рецепт
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- сахар — 0,5 ст;
- сахар ванильный — 2 ч. л;
- сметана — 0,5 ст;
- сливочное масло — 100 г;
- изюм без косточек — 0,5 ст;
- орехи грецкие (фундук) — 0,5 ст;
- цукаты — 0,5 ст.
Способ приготовления:
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- Заранее достаем из холодильника 100 грамм сливочного масла. Оно должно стать мягким.
- Рубим половину стакана орехов не очень мелко.
- Половину стакана изюма заливаем кипятком и оставляем на 10-15 минут. После откидываем на дуршлаг и промакиваем сухим полотенцем.
- Перетираем через мелкое сито 500 грамм творога до однородной массы.
- В отдельной миске смешиваем половину стакана сметаны и столько же сахара. Как только сахар почти растворится в сметане, добавьте 2 чайные ложки ванильного сахара и перемешайте все до его полного растворения.
- Смешиваем творог и сметану с сахаром, добавляем 100 грамм сливочного масла и все хорошо вымешиваем.
- Добавляем к творогу половину стакана цукатов (если они крупные, разрежьте их пополам), изюм и орехи. Всю массу нужно хорошо перемешать.
- В специальной форме выкладываем чистую марлю (чтобы потом было легко достать готовую творожную пасху без яиц).
- Наполняем форму творожной массой, аккуратно накрываем крышкой и ставим груз. В то время как творожная пасха будет настаиваться, не забываем сливать сыворотку. Форма с пасхой должна стоять в холодильнике.
Время приготовления творожной пасхи — 10-12 часов. Перед подачей на стол снять марлю, украсить кондитерской присыпкой или цукатами.