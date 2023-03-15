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Їжа

Сирна паска без яєць – покроковий рецепт

15 Березня 2023, 12:11
Анна Голішевська Редакторка сайту
Паска
Джерело: Instagram

Сирна паска без яєць – одна із найпопулярніших страв на великодньому столі. Хоча її приготування займає немало часу, але результат того вартий. Рецепт сирної паски без яєць – читайте в матеріалі Фактів.

Сирна паска без яєць: рецепт

Інгредієнти:

  • сир – 500 г;
  • цукор – 0,5 ст;
  • цукор ванільний – 2 ч. л;
  • сметана – 0,5 ст;
  • вершкове масло – 100 г;
  • родзинки без кісточок – 0,5 ст;
  • горіхи волоські (фундук) – 0,5 ст;
  • цукати – 0,5 ст.

Спосіб приготування:

Зараз дивляться
  1. Заздалегідь дістаємо з холодильника 100 г вершкового масла. Воно повинно стати м’яким.
  2. Рубаємо половину склянки горіхів не дуже дрібно.
  3. Половину склянки родзинок заливаємо окропом і залишаємо на 10-15 хвилин. Після цього відкидаємо на друшляк і промакуємо сухим рушником.
  4. Перетираємо крізь дрібне сито 500 грам сиру до однорідної маси.
  5. В окремій мисці змішуємо половину склянки сметани і стільки ж цукру. Як тільки цукор майже розчиниться в сметані, додайте 2 чайні ложки ванільного цукру і перемішайте все до його повного розчинення.
  6. Змішуємо сир і сметану з цукром, додаємо 100 грамів вершкового масла і все добре вимішуємо.
  7. Додаємо до сиру половину склянки цукатів (якщо вони великі, розріжте їх навпіл), родзинки і горіхи. Всю масу потрібно добре перемішати.
  8. У спеціальній формі викладаємо чисту марлю (для того, щоб потім було легко дістати готову сирну паску без яєць).
  9. Наповнюємо форму сирною масою, акуратно накриваємо кришкою і ставимо вантаж. У той час як сирна паска буде настоюватися, не забуваємо зливати сироватку. Форма з паскою повинна стояти в холодильнику.

Час приготування сирної паски – 10-12 годин. Перед подачею на стіл зняти марлю, прикрасити кондитерською присипкою або цукатами.

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