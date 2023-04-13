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Еда

Творожная пасха со сгущенным молоком — рецепт приготовления пошагово

13 апреля 2023, 18:19
Анна Голишевская редактор ленты
Паска
Источник: Instagram

Сырная пасха со сгущенкой – это нежный и невероятно сладкий десерт, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху 2023. Такое душистое блюдо порадует вас вкусом и ароматом, а также гладкой и однородной консистенцией.

На светлый праздник Пасха всегда хочется приготовить что-то очень вкусное и необычное, так что пасха из сыра со сгущенкой будет самым удачным рецептом, который, кстати, еще и быстро готовится. Рецепт приготовления творожной пасхи со сгущенкой – читайте в материале Фактов.

Сырная пасха со сгущенкой: рецепт

Паска

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • сметана — 250 г;
  • сыр (9% жирности) — 1,25 кг;
  • цукаты — 70 г;
  • изюм — 70 г;
  • сгущенное молоко — 400 г;
  • сахар коричневый — 60 г;
  • ванильный сахар — 1 чайная ложка;
  • сливочное масло — 250 г.

Способ приготовления:

  1. Промойте и просушите 70 г изюма.
  2. Перетрите 1,25 кг сыра через сито.
  3. Добавьте к сыру 250 г растопленного сливочного масла, 60 г сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара.
  4. Все взбейте миксером, пока масса не станет однородной.
  5. Добавьте 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов.
  6. Все хорошо перемешайте.
  7. Приготовьте формы. На дно необходимо положить 3 слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенным молоком и оставить в холодильнике на 1-2 дня. Подставьте под форму посуду, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать из сыра.
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Пасха Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
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