Сырная пасха со сгущенкой – это нежный и невероятно сладкий десерт, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху 2023. Такое душистое блюдо порадует вас вкусом и ароматом, а также гладкой и однородной консистенцией.
На светлый праздник Пасха всегда хочется приготовить что-то очень вкусное и необычное, так что пасха из сыра со сгущенкой будет самым удачным рецептом, который, кстати, еще и быстро готовится. Рецепт приготовления творожной пасхи со сгущенкой – читайте в материале Фактов.
Сырная пасха со сгущенкой: рецепт
Ингредиенты:
- сметана — 250 г;
- сыр (9% жирности) — 1,25 кг;
- цукаты — 70 г;
- изюм — 70 г;
- сгущенное молоко — 400 г;
- сахар коричневый — 60 г;
- ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- сливочное масло — 250 г.
Способ приготовления:
- Промойте и просушите 70 г изюма.
- Перетрите 1,25 кг сыра через сито.
- Добавьте к сыру 250 г растопленного сливочного масла, 60 г сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара.
- Все взбейте миксером, пока масса не станет однородной.
- Добавьте 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов.
- Все хорошо перемешайте.
- Приготовьте формы. На дно необходимо положить 3 слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенным молоком и оставить в холодильнике на 1-2 дня. Подставьте под форму посуду, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать из сыра.