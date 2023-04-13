Сырная пасха со сгущенкой – это нежный и невероятно сладкий десерт, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху 2023. Такое душистое блюдо порадует вас вкусом и ароматом, а также гладкой и однородной консистенцией.

На светлый праздник Пасха всегда хочется приготовить что-то очень вкусное и необычное, так что пасха из сыра со сгущенкой будет самым удачным рецептом, который, кстати, еще и быстро готовится. Рецепт приготовления творожной пасхи со сгущенкой – читайте в материале Фактов.

Сырная пасха со сгущенкой: рецепт

Ингредиенты:

сметана — 250 г;

сыр (9% жирности) — 1,25 кг;

цукаты — 70 г;

изюм — 70 г;

сгущенное молоко — 400 г;

сахар коричневый — 60 г;

ванильный сахар — 1 чайная ложка;

сливочное масло — 250 г.

Способ приготовления: