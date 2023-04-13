Сирна паска зі згущеним молоком – це ніжний та неймовірно солодкий десерт, який відмінно підійде для святкового столу на Великдень 2023 року. Така запашна паска порадує вас смаком і ароматом, а також гладкою та однорідною консистенцією.
На світле свято Великдень завжди хочеться приготувати щось дуже смачне і незвичайне, тож паска з сиру зі згущеним молоком буде дуже вдалим рецептом, який, до речі, ще й швидко готується. Рецепт приготування сирної паски зі згущеним молоком – читайте в матеріалі Фактів.
Сирна паска зі згущеним молоком: рецепт
Інгредієнти:
- сметана – 250 г;
- сир (9% жирності) – 1,25 кг;
- цукати – 70 г;
- родзинки – 70 г;
- згущене молоко – 400 г;
- цукор коричневий – 60 г;
- ванільний цукор – 1 чайна ложка;
- вершкове масло – 250 г.
Спосіб приготування:
- Промийте і висушіть 70 г родзинок.
- Перетріть 1,25 кг сиру через сито.
- Додайте до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру.
- Все збийте міксером до однорідності.
- Додайте 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів.
- Все добре перемішайте.
- Приготуйте форми. На дно необхідно покласти 3 шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на 1-2 дні. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка буде стікати з сиру.