Сирна паска зі згущеним молоком – це ніжний та неймовірно солодкий десерт, який відмінно підійде для святкового столу на Великдень 2023 року. Така запашна паска порадує вас смаком і ароматом, а також гладкою та однорідною консистенцією.

На світле свято Великдень завжди хочеться приготувати щось дуже смачне і незвичайне, тож паска з сиру зі згущеним молоком буде дуже вдалим рецептом, який, до речі, ще й швидко готується. Рецепт приготування сирної паски зі згущеним молоком – читайте в матеріалі Фактів.

Сирна паска зі згущеним молоком: рецепт

Інгредієнти:

сметана – 250 г;

сир (9% жирності) – 1,25 кг;

цукати – 70 г;

родзинки – 70 г;

згущене молоко – 400 г;

цукор коричневий – 60 г;

ванільний цукор – 1 чайна ложка;

вершкове масло – 250 г.

Спосіб приготування: