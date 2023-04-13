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Їжа

Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт приготування покроково

13 Квітня 2023, 18:19
Анна Голішевська редакторка стрічки
Паска
Джерело: Instagram

Сирна паска зі згущеним молоком – це ніжний та неймовірно солодкий десерт, який відмінно підійде для святкового столу на Великдень 2023 року. Така запашна паска порадує вас смаком і ароматом, а також гладкою та однорідною консистенцією.

На світле свято Великдень завжди хочеться приготувати щось дуже смачне і незвичайне, тож паска з сиру зі згущеним молоком буде дуже вдалим рецептом, який, до речі, ще й швидко готується. Рецепт приготування сирної паски зі згущеним молоком – читайте в матеріалі Фактів.

Сирна паска зі згущеним молоком: рецепт

Паска

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • сметана – 250 г;
  • сир (9% жирності) – 1,25 кг;
  • цукати – 70 г;
  • родзинки – 70 г;
  • згущене молоко – 400 г;
  • цукор коричневий – 60 г;
  • ванільний цукор – 1 чайна ложка;
  • вершкове масло – 250 г.

Спосіб приготування:

  1. Промийте і висушіть 70 г родзинок.
  2. Перетріть 1,25 кг сиру через сито.
  3. Додайте до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру.
  4. Все збийте міксером до однорідності.
  5. Додайте 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів.
  6. Все добре перемішайте.
  7. Приготуйте форми. На дно необхідно покласти 3 шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на 1-2 дні. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка буде стікати з сиру.
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