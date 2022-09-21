Тефтели, митболы, мясные шарики, как только не называют это блюдо в разных кухнях мира. Сложно ли готовить эти вкусные шарики? Вовсе нет.

Для блюда подойдет любое мясо, а лучше всего они идут с разнообразными соусами. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов предлагает приготовить их с соусом из сезонных грибов.

Для соуса:

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Ассорти свежих грибов – 200 г

Сливочное масло – 1 ст. л.

Лук – 20 г (приблизительно ¼ головки)

Сливки 35% жирности – 50 г

Мясной бульон – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Масло для обжаривания

Для тефтелек:

Свинина – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 20 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Грибы вымыть и почистить. Лук мелко порезать. Нарезать 100 г грибов и обжарить на сковороде вместе с луком на растительном масле. Когда они хорошо поджарятся, посолить, поперчить их, добавить сливочное масло и влить в сковороду бульон и сливки. Тушить, пока не испарится влага. Затем перебить грибы в блендере и перетереть через сито. Если нужно, добавить соль и перец по вкусу. Получится насыщенный, с ярким вкусом соус. Перекрутите мясо на мясорубке. Посолить и поперчить по вкусу, хорошо вымесить и отправить в холодильник на 20 минут. Формировать шарики и обжарить со всех сторон на сковороде. Когда тефтельки будут практически готовы, взять 100 г оставшихся у нас грибов и обжарить вместе с ними несколько минут. Теперь переложить их в кастрюльку, залить соусом и отправить в разогретую до 185 градусов духовку на 10 минут.

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Подавать тефтели с зеленью.