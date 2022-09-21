Тефтели, митболы, мясные шарики, как только не называют это блюдо в разных кухнях мира. Сложно ли готовить эти вкусные шарики? Вовсе нет.
Для блюда подойдет любое мясо, а лучше всего они идут с разнообразными соусами. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов предлагает приготовить их с соусом из сезонных грибов.
Для соуса:
Сейчас смотрят
- Ассорти свежих грибов – 200 г
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Лук – 20 г (приблизительно ¼ головки)
- Сливки 35% жирности – 50 г
- Мясной бульон – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Масло для обжаривания
Для тефтелек:
- Свинина – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 20 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Грибы вымыть и почистить. Лук мелко порезать. Нарезать 100 г грибов и обжарить на сковороде вместе с луком на растительном масле.
- Когда они хорошо поджарятся, посолить, поперчить их, добавить сливочное масло и влить в сковороду бульон и сливки. Тушить, пока не испарится влага.
- Затем перебить грибы в блендере и перетереть через сито. Если нужно, добавить соль и перец по вкусу. Получится насыщенный, с ярким вкусом соус.
- Перекрутите мясо на мясорубке. Посолить и поперчить по вкусу, хорошо вымесить и отправить в холодильник на 20 минут.
- Формировать шарики и обжарить со всех сторон на сковороде.
- Когда тефтельки будут практически готовы, взять 100 г оставшихся у нас грибов и обжарить вместе с ними несколько минут.
- Теперь переложить их в кастрюльку, залить соусом и отправить в разогретую до 185 градусов духовку на 10 минут.
Читайте также:Как приготовить диетические котлеты на пару
Подавать тефтели с зеленью.