Тефтелі, мітболи, м’ясні кульки, як тільки не називають цю страву в різних кухнях світу. Чи складно готувати ці смачні кульки? Зовсім ні.

Для страви підійде будь-яке м’ясо, а найкраще вони смакують з різноманітними соусами. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов пропонує приготувати їх із соусом із сезонних грибів.

Для соусу:

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Асорті свіжих грибів – 200 г

Вершкове масло – 1 ст. л.

Цибуля – 20 г (приблизно ¼ головки)

Вершки 35% жирності – 50 г

М’ясний бульйон – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Олія для обсмажування

Для тефтельок:

Свинина – 200 г

Яйце – 1 шт.

Цибуля – 20 г

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

Гриби вимити та почистити. Цибулю дрібно нарізати. Нарізати 100 г грибів та обсмажити на пательні разом із цибулею на олії. Коли вони добре підсмажаться, посолити, поперчити їх, додати вершкове масло та влити на пательню бульйон та вершки. Готувати, допоки не випарується волога. Потім перебити гриби у блендері та перетерти через сито. Якщо потрібно, додати сіль та перець до смаку. Вийде насичений, з яскравим смаком соус. Перекрутити м’ясо на м’ясорубці. Посолити і поперчити за смаком, гарно вимісити та відправити в холодильник на 20 хвилин. Формувати кульки та обсмажити з усіх сторін на пательні. Коли тефтельки будуть практично готові, взяти 100 г грибів, які у нас лишились, і обсмажити разом з ними кілька хвилин. Тепер перекласти їх у чавунчик, залити соусом та відправити в розігріту до 185 градусів духовку на 10 хвилин.

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