Тефтелі, мітболи, м’ясні кульки, як тільки не називають цю страву в різних кухнях світу. Чи складно готувати ці смачні кульки? Зовсім ні.
Для страви підійде будь-яке м’ясо, а найкраще вони смакують з різноманітними соусами. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов пропонує приготувати їх із соусом із сезонних грибів.
Для соусу:
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- Асорті свіжих грибів – 200 г
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Цибуля – 20 г (приблизно ¼ головки)
- Вершки 35% жирності – 50 г
- М’ясний бульйон – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
- Олія для обсмажування
Для тефтельок:
- Свинина – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Цибуля – 20 г
- Часник – 2 зубчики
- Сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Гриби вимити та почистити. Цибулю дрібно нарізати. Нарізати 100 г грибів та обсмажити на пательні разом із цибулею на олії.
- Коли вони добре підсмажаться, посолити, поперчити їх, додати вершкове масло та влити на пательню бульйон та вершки. Готувати, допоки не випарується волога.
- Потім перебити гриби у блендері та перетерти через сито. Якщо потрібно, додати сіль та перець до смаку. Вийде насичений, з яскравим смаком соус.
- Перекрутити м’ясо на м’ясорубці. Посолити і поперчити за смаком, гарно вимісити та відправити в холодильник на 20 хвилин.
- Формувати кульки та обсмажити з усіх сторін на пательні.
- Коли тефтельки будуть практично готові, взяти 100 г грибів, які у нас лишились, і обсмажити разом з ними кілька хвилин.
- Тепер перекласти їх у чавунчик, залити соусом та відправити в розігріту до 185 градусів духовку на 10 хвилин.
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