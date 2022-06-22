Без вареников невозможно представить украинскую кухню. Их готовят как с соленой начинкой из картофеля, капусты, грибов, так и со сладкой – с вишнями, ежевикой, клубникой и другими ягодами. Предлагаем вам приготовить вареники с дарами лета по рецептам шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Вареники на пару с земляникой

Ингредиенты для теста:

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Мука – 700 г

Кефир – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – щепотка

Сода – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Земляника – 1 банка или 500 г (можно заменить клубникой, но с земляникой вареники будут более ароматными)

Сахар – 4 ст. л.

Крахмал – картофельный или кукурузный

Приготовление:

Сначала делаем тесто. Перебиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем кефир, перемешиваем. Всыпаем муку и хорошо вымешиваем тесто, делаем из него шар. Заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на полчаса, чтобы разошлась клейковина. Переходим к начинке. Крахмал перемешиваем с сахаром, далее смешиваем с земляникой. Крахмал не позволит вытекать соку. Лучше брать кукурузный, потому что у него нет вкуса. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью стакана кружочки, кладем начинку на середину и склеиваем края. Ставим кастрюлю на плиту и кипятим воду. Сверху – металлический дуршлаг, выкладываем вареники. Готовим на пару.

Ленивые вареники с творогом, вишней и шелковицей

Ингредиенты:

Творог – 400 г

Яйца – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Мука – 100 – 120 г

Вишни – 100 г

Шелковица – 50 г

Масло – 1 ст. л.

Коньяк или апельсиновый сок – 50 г

Приготовление:

Смешиваем яйцо с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавляем творог и перемешиваем. Дальше засыпаем муку. Замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Раскатываем тесто в колбаску и нарезаем небольшими кусочками. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Немножко подсаливаем воду. Когда она закипит, отвариваем вареники. Теперь делаем соус. Вишни чистим от косточек. Масло припускаем на сковороде, забрасываем туда вишни. Доливаем апельсиновый сок или коньяк. Тушим несколько минут, чтобы вишни размякли. Выкладываем вареники на тарелку, поливаем вишневым соусом и посыпаем сверху шелковицей.

Открытые вареники на заварном тесте с “пьяными” абрикосами и смородиной.

Ингредиенты:

Вода – 200 г

Масло растительное – 15 г

Мука – 400 г

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 50 г

Сахар – 3 ст. л.

Абрикосы – 300 г

Цедра лимона

Эстрагон – по вкусу

Коньяк или ром – 50 г

Приготовление:

Воду подогреваем. Когда она станет очень горячей, добавляем 200 г муки. Быстро смешиваем. Добавляем яйца. Перемешиваем. Всыпаем остатки муки. Замешиваем тесто. Оно получится теплым. Отправляем его в холодильник на 30 мин. Через полчаса раскатываем тесто в пласт. Берем небольшое блюдце и с его помощью вырезаем кружочки диаметром сантиметров 10. Кружочки отвариваем в подсоленной воде. Получится что-то вроде теста на лазанью. Каждый кружочек смазываем растительным маслом, чтобы они не слипались. Растапливаем сливочное масло на сковороде. Бросаем абрикосы без косточек, цедру лимона и эстрагон. Вместе припускаем. В конце вливаем ром или коньяк. Даем выгореть спиртам. Абрикосы должны стать мягкими. Выкладываем на тарелку тесто, поливаем абрикосами, а сверху кладем свежую смородину. Теперь накрываем вторым кружочком теста и украшаем смородиной, сахарной пудрой и мятой.

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Приятного аппетита!