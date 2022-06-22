Без вареников невозможно представить украинскую кухню. Их готовят как с соленой начинкой из картофеля, капусты, грибов, так и со сладкой – с вишнями, ежевикой, клубникой и другими ягодами. Предлагаем вам приготовить вареники с дарами лета по рецептам шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Вареники на пару с земляникой
Ингредиенты для теста:
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- Мука – 700 г
- Кефир – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – щепотка
- Сода – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Земляника – 1 банка или 500 г (можно заменить клубникой, но с земляникой вареники будут более ароматными)
- Сахар – 4 ст. л.
- Крахмал – картофельный или кукурузный
Приготовление:
- Сначала делаем тесто. Перебиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем кефир, перемешиваем. Всыпаем муку и хорошо вымешиваем тесто, делаем из него шар. Заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на полчаса, чтобы разошлась клейковина.
- Переходим к начинке. Крахмал перемешиваем с сахаром, далее смешиваем с земляникой. Крахмал не позволит вытекать соку. Лучше брать кукурузный, потому что у него нет вкуса.
- Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью стакана кружочки, кладем начинку на середину и склеиваем края.
- Ставим кастрюлю на плиту и кипятим воду. Сверху – металлический дуршлаг, выкладываем вареники. Готовим на пару.
Ленивые вареники с творогом, вишней и шелковицей
Ингредиенты:
- Творог – 400 г
- Яйца – 1 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Мука – 100 – 120 г
- Вишни – 100 г
- Шелковица – 50 г
- Масло – 1 ст. л.
- Коньяк или апельсиновый сок – 50 г
Приготовление:
- Смешиваем яйцо с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
- Добавляем творог и перемешиваем.
- Дальше засыпаем муку. Замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
- Раскатываем тесто в колбаску и нарезаем небольшими кусочками.
- Ставим кастрюлю с водой на огонь. Немножко подсаливаем воду. Когда она закипит, отвариваем вареники.
- Теперь делаем соус. Вишни чистим от косточек. Масло припускаем на сковороде, забрасываем туда вишни. Доливаем апельсиновый сок или коньяк. Тушим несколько минут, чтобы вишни размякли.
- Выкладываем вареники на тарелку, поливаем вишневым соусом и посыпаем сверху шелковицей.
Открытые вареники на заварном тесте с “пьяными” абрикосами и смородиной.
Ингредиенты:
- Вода – 200 г
- Масло растительное – 15 г
- Мука – 400 г
- Яйца – 2 шт.
- Масло сливочное – 50 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Абрикосы – 300 г
- Цедра лимона
- Эстрагон – по вкусу
- Коньяк или ром – 50 г
Приготовление:
- Воду подогреваем. Когда она станет очень горячей, добавляем 200 г муки. Быстро смешиваем.
- Добавляем яйца. Перемешиваем.
- Всыпаем остатки муки. Замешиваем тесто. Оно получится теплым.
- Отправляем его в холодильник на 30 мин.
- Через полчаса раскатываем тесто в пласт. Берем небольшое блюдце и с его помощью вырезаем кружочки диаметром сантиметров 10.
- Кружочки отвариваем в подсоленной воде. Получится что-то вроде теста на лазанью. Каждый кружочек смазываем растительным маслом, чтобы они не слипались.
- Растапливаем сливочное масло на сковороде. Бросаем абрикосы без косточек, цедру лимона и эстрагон. Вместе припускаем. В конце вливаем ром или коньяк. Даем выгореть спиртам. Абрикосы должны стать мягкими.
- Выкладываем на тарелку тесто, поливаем абрикосами, а сверху кладем свежую смородину. Теперь накрываем вторым кружочком теста и украшаем смородиной, сахарной пудрой и мятой.
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Приятного аппетита!