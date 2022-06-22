Без вареників неможливо уявити українську кухню. Їх готують як із солоною начинкою з картоплі, капусти, грибів, так і з солодкою – з вишнями, ожиною, полуницею та іншими ягодами. Пропонуємо вам приготувати вареники з літніми дарами за рецептами шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Вареники на пару з суницею

Інгредієнти для тіста:

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Борошно – 700 г

Кефір – 250 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 3 ст. л.

Сіль – дрібка

Сода – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Суниця – 500 г (можна замінити полуницею, але з суницею вареники будуть ароматнішими)

Цукор – 4 ст. л.

Крохмаль – картопляний чи кукурудзяний

Приготування:

Спершу робимо тісто. Перебиваємо яйце з цукром та сіллю. Додаємо кефір, перемішуємо. Всипаємо борошно й добре вимішуємо тісто, робимо з нього кулю. Замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на півгодини, щоб розійшлася клейковина. Переходимо до начинки. Крохмаль перемішуємо з цукром, далі змішуємо з суницею. Крохмаль не дозволить витікати соку. Краще брати кукурудзяний, бо він не має смаку. Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в пласт, вирізаємо за допомогою склянки кружальця, кладемо начинку на середину і зліплюємо краї. Ставимо каструлю на плиту і кип’ятимо воду. Зверху – металевий друшляк, викладаємо вареники. Готуємо на пару.

Ліниві вареники з сиром, вишнею і шовковицею

Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 400 г

Яйця – 1 шт.

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – дрібка

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Борошно – 100 – 120 г

Вишні – 100 г

Шовковиця – 50 г

Масло – 1 ст. л.

Коньяк чи апельсиновий сік – 50 г

Приготування:

Змішуємо яйце з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. Додаємо сир та перемішуємо. Далі засипаємо борошно. Замішуємо тісто. Воно не має липнути до рук. Розкатуємо тісто в ковбаску й нарізаємо невеличкими шматочками. Ставимо каструлю з водою на вогонь. Трішки підсолюємо воду. Коли вона закипить, відварюємо вареники. Тепер робимо соус. Вишні чистимо від кісточок. Масло припускаємо на сковорідці, закидаємо туди вишні. Доливаємо апельсиновий сік чи коньяк. Тушкуємо кілька хвилин, щоб вишні розм’якли. Викладаємо вареники на тарілку, поливаємо вишневим соусом і посипаємо зверху шовковицею.

Відкриті вареники на заварному тісті з «п’яними» абрикосами та смородиною

Інгредієнти:

Вода – 200 г

Олія – 15 г

Борошно – 400 г

Яйця – 2 шт.

Масло – 50 г

Цукор – 3 ст. л.

Абрикоси – 300 г

Цедра лимона

Естрагон – за смаком

Коньяк чи ром – 50 г

Приготування:

Воду підігріваємо. Коли вона стане дуже гарячою, додаємо 200 г борошна. Швиденько змішуємо. Додаємо яйця. Перемішуємо. Всипаємо залишки борошна. Замішуємо тісто. Воно вийде теплим. Відправляємо його в холодильник на 30 хв. Через півгодини розкатуємо тісто в пласт. Беремо невеличке блюдце і з його допомогою вирізаємо кружальця діаметром сантиметрів 10. Кружальця відварюємо в підсоленій воді. Вийде щось на кшталт тіста на лазанью. Кожне кружальце змащуємо олією, щоб вони не злипалися. Розтоплюємо масло на сковорідці. Кидаємо абрикоси без кісточок, цедру лимона та естрагон. Разом припускаємо. В кінці доливаємо ром чи коньяк. Даємо вигоріти спиртам. Абрикоси мають стати м’якими. Викладаємо на тарілку тісто, поливаємо абрикосами, а зверху кладемо свіжу смородину. Тепер накриваємо іншим кружальцем тіста й прикрашаємо смородиною, цукровою пудрою та м’ятою.

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Смачного!