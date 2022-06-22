Без вареників неможливо уявити українську кухню. Їх готують як із солоною начинкою з картоплі, капусти, грибів, так і з солодкою – з вишнями, ожиною, полуницею та іншими ягодами. Пропонуємо вам приготувати вареники з літніми дарами за рецептами шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Вареники на пару з суницею
Інгредієнти для тіста:
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- Борошно – 700 г
- Кефір – 250 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 3 ст. л.
- Сіль – дрібка
- Сода – 1 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- Суниця – 500 г (можна замінити полуницею, але з суницею вареники будуть ароматнішими)
- Цукор – 4 ст. л.
- Крохмаль – картопляний чи кукурудзяний
Приготування:
- Спершу робимо тісто. Перебиваємо яйце з цукром та сіллю. Додаємо кефір, перемішуємо. Всипаємо борошно й добре вимішуємо тісто, робимо з нього кулю. Замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на півгодини, щоб розійшлася клейковина.
- Переходимо до начинки. Крохмаль перемішуємо з цукром, далі змішуємо з суницею. Крохмаль не дозволить витікати соку. Краще брати кукурудзяний, бо він не має смаку.
- Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в пласт, вирізаємо за допомогою склянки кружальця, кладемо начинку на середину і зліплюємо краї.
- Ставимо каструлю на плиту і кип’ятимо воду. Зверху – металевий друшляк, викладаємо вареники. Готуємо на пару.
Ліниві вареники з сиром, вишнею і шовковицею
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир – 400 г
- Яйця – 1 шт.
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – дрібка
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Борошно – 100 – 120 г
- Вишні – 100 г
- Шовковиця – 50 г
- Масло – 1 ст. л.
- Коньяк чи апельсиновий сік – 50 г
Приготування:
- Змішуємо яйце з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі.
- Додаємо сир та перемішуємо.
- Далі засипаємо борошно. Замішуємо тісто. Воно не має липнути до рук.
- Розкатуємо тісто в ковбаску й нарізаємо невеличкими шматочками.
- Ставимо каструлю з водою на вогонь. Трішки підсолюємо воду. Коли вона закипить, відварюємо вареники.
- Тепер робимо соус. Вишні чистимо від кісточок. Масло припускаємо на сковорідці, закидаємо туди вишні. Доливаємо апельсиновий сік чи коньяк. Тушкуємо кілька хвилин, щоб вишні розм’якли.
- Викладаємо вареники на тарілку, поливаємо вишневим соусом і посипаємо зверху шовковицею.
Відкриті вареники на заварному тісті з «п’яними» абрикосами та смородиною
Інгредієнти:
- Вода – 200 г
- Олія – 15 г
- Борошно – 400 г
- Яйця – 2 шт.
- Масло – 50 г
- Цукор – 3 ст. л.
- Абрикоси – 300 г
- Цедра лимона
- Естрагон – за смаком
- Коньяк чи ром – 50 г
Приготування:
- Воду підігріваємо. Коли вона стане дуже гарячою, додаємо 200 г борошна. Швиденько змішуємо.
- Додаємо яйця. Перемішуємо.
- Всипаємо залишки борошна. Замішуємо тісто. Воно вийде теплим.
- Відправляємо його в холодильник на 30 хв.
- Через півгодини розкатуємо тісто в пласт. Беремо невеличке блюдце і з його допомогою вирізаємо кружальця діаметром сантиметрів 10.
- Кружальця відварюємо в підсоленій воді. Вийде щось на кшталт тіста на лазанью. Кожне кружальце змащуємо олією, щоб вони не злипалися.
- Розтоплюємо масло на сковорідці. Кидаємо абрикоси без кісточок, цедру лимона та естрагон. Разом припускаємо. В кінці доливаємо ром чи коньяк. Даємо вигоріти спиртам. Абрикоси мають стати м’якими.
- Викладаємо на тарілку тісто, поливаємо абрикосами, а зверху кладемо свіжу смородину. Тепер накриваємо іншим кружальцем тіста й прикрашаємо смородиною, цукровою пудрою та м’ятою.
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Смачного!