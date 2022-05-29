Топ-5 масок для питания и усиления роста ногтей

Смена питания, стрессы, из-за которых не усваиваются микроэлементы, возможно, тяжелый труд на земле отрицательно влияет на состояние и внешний вид ногтей.

– Ногти могут стать мягкими, ломкими, на них образуются полоски и белые пятна. Так что их нужно подпитывать так, как и кожу, — советует врач-терапевт Марина Ерина. – Если взять за правило регулярно делать ванночки и маски для ногтей, то через две-три недели их состояние улучшится.

1. Маска из красного перца. Взять: 0,5 ч. ложки красного молотого перца, 1 ч. ложку крема для рук, 0,5 ч. ложки воды. Совместить все компоненты, подогревая на водяной бане. Затем остудить и нанести на ногти щеточкой. Держать маску нужно в течение 7-10 минут. Эта маска ускоряет рост ногтей.

2. Маска из морской соли. Взять 1 ст. ложку морской соли, 5 капель йода, стакан теплой воды. Соединить все компоненты и наносить на ногти каждый день. Лучшее вечером

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3. Лимонная маска. Разрезать лимон на 2 части и поместить кончики пальцев прямо в мякоть фрукта. Витамин С лимона укрепит ногти и осветит их. Держите пальчики в лимоне 7 минут. Затем ополоснуть их теплой водой и нанести увлажняющий крем. Такую процедуру проводить раз в 3 дня.

4. Маска из желатина. Взять 200 мл горячей воды, 1 ч. ложки желатина. Положить желатин в воду и хорошо размешиваем, пока он не растворится. Окунуть ногти в получившуюся смесь на 10 минут. Маска укрепляет ногти и ускоряет рост, если делать ее раз в 3 дня.

5.Маска из меда и горчицы. Взять 1 ст. ложку горчицы, 1 ч. ложку меда, 1 ст. ложку теплой воды. Смешать все компоненты до состояния кашицы и нанести на ногти. Держать маску в течение 15-20 минут, затем смыть. При пощипывании сразу смыть смесь и не повторять процедуру.