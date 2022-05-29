Топ-5 масок для живлення та посилення росту нігтів

Зміна харчування, стреси, через які не засвоюються мікроелементи, можливо, важка праця на землі негативно впливають на стан і зовнішній вигляд нігтів.

– Нігті можуть стати м’якими, ламкими, на них утворюються смужки та білі плями. Отже їх потрібно підживлювати так, як і шкіру, – радить лікар-терапевт Марина Єріна. – Якщо взяти за правило регулярно робити ванночки та маски для нігтів, то через два-три тижні їхній стан покращиться.

1. Маска з червоного перцю. Взяти: 0,5 ч. ложки червоного перцю меленого, 1 ч. ложку крему для рук, 0,5 ч. ложки води. Поєднати всі компоненти, підігріваючи на водяній бані. Потім остудити і нанести на нігті щіточкою. Тримати маску потрібно протягом 7-10 хвилин. Ця маска прискорює ріст нігтів.

2. Маска з морської солі. Взяти 1 ст. ложку морської солі, 5 крапель йоду, склянку теплої води. З’єднати всі компоненти і наносити на нігті щодня. Краще увечері

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3. Лимонна маска. Розрізати лимон на 2 частини і помістити кінчики пальців прямо у м’якоть фрукту. Вітамін С лимону зміцнить нігті та освітлить їх. Тримати пальчики в лимоні 7 хвилин.. Потім ополоснути їх теплою водою і нанести зволожуючий крем. Таку процедуру проводити раз на 3 дні.

4. Маска з желатину. Взяти 200 мл гарячої води, 1 ч. ложки желатину. Покласти желатин у воду и добре розмішуємо, допоки він не розчиниться. Занурити нігті в отриману суміш на 10 хвилин. Маска зміцнює нігті та прискорює їх ріст, якщо робити її раз на 3 дні.

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5.Маска з меду та гірчиці. Взяти 1 ст. ложку гірчиці, 1 ч. ложку меду, 1 ст. ложку теплої води. Змішати всі компоненти до стану кашки і нанести на нігті. Тримати маску протягом 15-20 хвилин, потім змити. Якщо виникне пощипування, одразу змити суміш та не повторювати процедуру.