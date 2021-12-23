Когда болеете, то совсем не хочется есть. Да, день-два можно продержаться на напитках. Но ведь хочется поскорее побороть болезнь. Следовательно, нужны питательные вещества. Откуда их взять, рассказал врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец.

Есть несколько продуктов, которые помогут быстрее поправиться и восстановиться.

Овощной сок. Салаты можно во время болезни заменить стаканом овощного сока без соли. Вы получите антиоксиданты, защищающие организм от агрессии вирусов и других микробов.

Если хочется сладенького, можно выпить стакан свежего фруктового сока.

Но не следует полностью заменять соками цельные овощи и фрукты! Организму нужна клетчатка.

Куриный бульон. Помогает получить и жидкость, и питательные вещества. Некоторые научные данные свидетельствуют о том, что куриный бульон способствует выздоровлению.

Имеются исследования о том, что горячий куриный бульон улучшает защиту организма от бактерий и вирусов, попадающих через дыхательные пути. Следовательно, его можно использовать и для профилактики заболевания.

Сэндвич с индейкой. Мясо индейки содержит нежирный белок, являющийся важным компонентом сбалансированного питания. Для пикантного вкуса блюда можно добавить клюквенный соус.

Чеснок. Это традиционный продукт для защиты от болезней и простуды.

Важные пищевые волокна способствуют лучшей работе микробиома кишечника и стимулируют работу иммунной системы. Свежий чеснок и маринованный вариант (минимально соленый) имеют все основания для включения в набор противопростудных средств.

Имбирь. Некоторые исследования показывают, что он борется с воспалением. Можно добавлять в блюда натертый свежий имбирь или в виде порошка. Или пить имбирный чай с медом и корицей.

Горячий чай. Зеленый, черный, чай с ягодами и улун наполнят организм антиоксидантами. Вдыхайте его пар, чтобы очистить заложенный нос. Ложка меда и лимон успокоят боль в горле. Если вы не употребляете кофеин, попробуйте травяной чай.

Банан. Этот фрукт легко переваривается желудком. Он может быть полезен, если у вас есть тошнота, рвота или диарея.

Тост. Подсушенные тосты хорошо сочетаются с куриным супом с лапшой, и достаточно сытны, чтобы утолить голод, когда вам не хочется много есть.

Десертной альтернативой могут быть тосты с яблочным пюре или не слишком сладким вареньем.

Напитки. Когда вы ослабели, они снабдят организм нужными питательными веществами. Ищите напитки с низким содержанием сахара и не менее 6 г белка.

Но лучше готовьте их дома: компот из сухофруктов, настой шиповника, рябины, калины, травяные настои. Все они содержат много витаминов, которые очень нужны при выздоровлении.