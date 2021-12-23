Коли хворієте, то зовсім не хочеться їсти. Так, день-два можна протриматися на напоях. Але ж хочеться швидше побороти хворобу. Отже, потрібні поживні речовини. Звідки їх взяти, розповів лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець.

Є кілька продуктів, які допоможуть швидше одужати і відновитися.

Овочевий сік. Салати можна під час хвороби замінити склянкою овочевого соку без солі. Ви отримаєте антиоксиданти, що захищають організм від агресії вірусів та інших мікроорганізмів.

Якщо хочеться солоденького, то можна випити склянку свіжого фруктового соку.

Але не варто повністю замінювати соками цільні овочі й фрукти! Організму потрібна клітковина.

Курячий бульйон. Допомагає отримати і рідину, і поживні речовини. Деякі наукові дані свідчать, що саме курячий бульйон сприяє одужанню.

Є дослідження про те, що гарячий курячий бульйон покращує захист організму від бактерій і вірусів, що потрапляють через дихальні шляхи. Отже, його можна вживати й для профілактики захворювання.

Сендвіч з індичкою. М’ясо індички містить нежирний білок, що є важливим компонентом збалансованого харчування. Для пікантного смаку страви можна додати журавлиний соус.

Часник. Це традиційний продукт для захисту від хвороб і застуди.

Важливі харчові волокна сприяють кращій роботі мікробіому кишечника та стимулюють роботу імунної системи. Свіжий часник і маринований (мінімально солоний) варіант мають всі підстави для включення у набір протизастудних засобів.

Імбир. Деякі дослідження показують, що він бореться із запаленням. Можна додавати у страви свіжий натертий імбир чи у вигляді порошку. Або пити імбирний чай з медом та корицею.

Гарячий чай. Зелений, чорний, чай з ягодами та улун наповнять організм антиоксидантами. Вдихайте його пару, щоб очистити закладений ніс.

Ложка меду і лимон заспокоять біль у горлі. Якщо ви не вживаєте кофеїну, спробуйте трав’яний.

Банан. Цей фрукт легко перетравлюється шлунком. Він може бути корисним, якщо у вас є нудота, блювота чи діарея.

Тост. Підсушені тости добре поєднуються з курячим супом з локшиною, і достатньо ситні, аби втамувати голод, коли вам не хочеться багато їсти.

Десертною альтернативою можуть бути тости з яблучним пюре або не надто солодким варенням.

Напої. Коли ви заслабли, вони забезпечать організм потрібними поживними речовинами. Шукайте напої з низьким вмістом цукру і з щонайменше 6 г білка.

Та краще готуйте їх удома: узвар, настій шипшини, горобини, калини, трав’яні настої. Всі вони містять багато вітамінів, які вкрай потрібні при одужанні.