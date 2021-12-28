Украинские хозяйки уже размышляют о праздничном меню и подбирают рецепты салатов на Новый год.

Факты ICTV собрали топ лучших салатов к новогоднему столу.

Легкий салат на Новый год

Ингредиенты

сладкая кукуруза

50 г шпината

200 г помидоров черри

150 г моцареллы

3 ст. л. оливкового масла

зубчик чеснока

соль, перец

по желанию кунжут или семена чиа

Приготовление

Черри разрезать на две части, маленькие можно оставить целиком. Добавить шпинат, моцареллу, кукурузу. Заправить оливковым маслом, чесноком, солью и перцем по вкусу. Перемешать. Посыпать кунжутом или чиа. Выложить в форме венка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Назар і Наталочка (@nazar_i_natalochka)

Новогодний салат Тигр

Ингредиенты

Основа салата

550 г копченой курицы

1 свежий огурец

2 вареных вкрутую яйца и 3 яичных желтка

150 г твердого сыра

зеленый лук

майонез (лучше домашнего приготовления)

Для украшения

2 вареных моркови

4 белка из яиц

1 желток (для глаз)

вяленый чернослив

майонез

сок свеклы для носика

Приготовление

Нарезать все ингредиенты. Выложить слоями, добавляя майонез. Украсить как на рисунке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Мовчан (@movchan_anastasiya_)

Суши в стакане

Ингредиенты

70 г семги

1 огурец

отварной рис

0,5 авокадо

40 г сыра

красная икра

зелень

2 ст. л. сметаны

1 ч. л. соевого соуса

0,5 ч. л. горчицы

Приготовление

Красную рыбу нарезать небольшими кусочками, выложить в стаканы. Следующий слой — отваренный и остывший рис. Далее — нарезанные кубиками огурец и авокадо. Для соуса смешать жидкую сметану, соевый соус и горчицу (не острую). Полить салат. Сверху посыпать тертым сыром, украсить зеленью, красной икрой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новогодние пряники, торты (@iryna_ozhyna)

Для салатов лучше готовить майонез самостоятельно. Или использовать другой, более полезный и диетический соус.