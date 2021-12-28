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Топ лучших салатов на Новый год. Вкусное и легкое меню

28 декабря 2021, 16:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стол, праздник, новый год

Украинские хозяйки уже размышляют о праздничном меню и подбирают рецепты салатов на Новый год.

Факты ICTV собрали топ лучших салатов к новогоднему столу.

Легкий салат на Новый год

Ингредиенты

  • сладкая кукуруза
  • 50 г шпината
  • 200 г помидоров черри
  • 150 г моцареллы
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • зубчик чеснока
  • соль, перец
  • по желанию кунжут или семена чиа
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Приготовление

  1. Черри разрезать на две части, маленькие можно оставить целиком.
  2. Добавить шпинат, моцареллу, кукурузу.
  3. Заправить оливковым маслом, чесноком, солью и перцем по вкусу.
  4. Перемешать. Посыпать кунжутом или чиа.
  5. Выложить в форме венка.

 

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Публикация от Назар і Наталочка (@nazar_i_natalochka)

Новогодний салат Тигр

Ингредиенты

Основа салата

  • 550 г копченой курицы
  • 1 свежий огурец
  • 2 вареных вкрутую яйца  и 3 яичных желтка
  • 150 г твердого сыра
  • зеленый лук
  • майонез (лучше домашнего приготовления)

Для украшения

  • 2 вареных моркови
  • 4 белка из яиц
  • 1 желток (для глаз)
  • вяленый чернослив
  • майонез
  • сок свеклы для носика

Приготовление

  1. Нарезать все ингредиенты.
  2. Выложить слоями, добавляя майонез.
  3. Украсить как на рисунке.

 

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Публикация от Анастасія Мовчан (@movchan_anastasiya_)

Суши в стакане

Ингредиенты

  • 70 г семги
  • 1 огурец
  • отварной рис
  • 0,5 авокадо
  • 40 г сыра
  • красная икра
  • зелень
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. соевого соуса
  • 0,5 ч. л. горчицы
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Приготовление

  1. Красную рыбу нарезать небольшими кусочками, выложить в стаканы.
  2. Следующий слой — отваренный и остывший рис.
  3. Далее — нарезанные кубиками огурец и авокадо.
  4. Для соуса смешать жидкую сметану, соевый соус и горчицу (не острую). Полить салат.
  5. Сверху посыпать тертым сыром, украсить зеленью, красной икрой.

 

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Публикация от Новогодние пряники, торты (@iryna_ozhyna)

Для салатов лучше готовить майонез самостоятельно. Или использовать другой, более полезный и диетический соус.

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