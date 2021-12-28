Украинские хозяйки уже размышляют о праздничном меню и подбирают рецепты салатов на Новый год.
Факты ICTV собрали топ лучших салатов к новогоднему столу.
Легкий салат на Новый год
Ингредиенты
- сладкая кукуруза
- 50 г шпината
- 200 г помидоров черри
- 150 г моцареллы
- 3 ст. л. оливкового масла
- зубчик чеснока
- соль, перец
- по желанию кунжут или семена чиа
Приготовление
- Черри разрезать на две части, маленькие можно оставить целиком.
- Добавить шпинат, моцареллу, кукурузу.
- Заправить оливковым маслом, чесноком, солью и перцем по вкусу.
- Перемешать. Посыпать кунжутом или чиа.
- Выложить в форме венка.
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Новогодний салат Тигр
Ингредиенты
Основа салата
- 550 г копченой курицы
- 1 свежий огурец
- 2 вареных вкрутую яйца и 3 яичных желтка
- 150 г твердого сыра
- зеленый лук
- майонез (лучше домашнего приготовления)
Для украшения
- 2 вареных моркови
- 4 белка из яиц
- 1 желток (для глаз)
- вяленый чернослив
- майонез
- сок свеклы для носика
Приготовление
- Нарезать все ингредиенты.
- Выложить слоями, добавляя майонез.
- Украсить как на рисунке.
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Суши в стакане
Ингредиенты
- 70 г семги
- 1 огурец
- отварной рис
- 0,5 авокадо
- 40 г сыра
- красная икра
- зелень
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. соевого соуса
- 0,5 ч. л. горчицы
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Приготовление
- Красную рыбу нарезать небольшими кусочками, выложить в стаканы.
- Следующий слой — отваренный и остывший рис.
- Далее — нарезанные кубиками огурец и авокадо.
- Для соуса смешать жидкую сметану, соевый соус и горчицу (не острую). Полить салат.
- Сверху посыпать тертым сыром, украсить зеленью, красной икрой.
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Для салатов лучше готовить майонез самостоятельно. Или использовать другой, более полезный и диетический соус.