Українські господині уже роздумують над святковим меню та підбирають рецепти салатів на Новий рік.
Факти ICTV зібрали топ найкращих салатів до новорічного столу.
Легкий салат на Новий рік
Інгредієнти
- солодка кукурудза
- 50 г шпинату
- 200 г помідорів чері
- 150 г моцарели
- 3 ст. л. оливкової олії
- зубчик часнику
- сіль, перець
- за бажанням кунжут або насіння чіа
Приготування
- Чері розрізати на дві частини, маленькі можна залишити цілими.
- Додати шпинат, моцарелу, кукурудзу.
- Заправити оливковою олією, часником, сіллю та перцем за смаком.
- Перемішати. Посипати кунжутом або чіа.
- Викласти у формі віночка.
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Новорічний салат Тигр
Інгредієнти
Основа салату
- 550 г копченої курки
- 1 свіжий огірок
- 2 варених круто яйця та 3 яєчні жовтки
- 150 г твердого сиру
- зелена цибуля
- майонез (краще домашнього приготування)
Для прикрашання
- 2 варених моркви
- 4 білки з яєць
- 1 жовток (для очей)
- в’ялений чорнослив
- майонез
- сік бурячка для носика
Приготування
- Порізати всі інгредієнти.
- Викласти шарами, додаючи майонез.
- Прикрасити, як на малюнку.
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Суші в стакані
Інгредієнти
- 70 г сьомги
- 1 огірок
- відварений рис
- 0,5 авокадо
- 40 г сиру
- червона ікра
- зелень
- 2 ст. л. сметани
- 1 ч. л. соєвого соусу
- 0,5 ч. л. гірчиці
Приготування
- Червону рибу нарізати невеликими шматочками, викласти у склянки.
- Наступний шар – відварений і охолоджений рис.
- Далі – нарізані кубиками огірок та авокадо.
- Для соусу змішати рідку сметану, соєвий соус та гірчицю (не гостру). Полити салат.
- Зверху посипати тертим сиром, прикрасити зеленню, червоною ікрою.
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Для салатів краще готувати майонез самостійно. Або ж використовувати інший, більш корисний та дієтичний соус.