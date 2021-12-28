Українські господині уже роздумують над святковим меню та підбирають рецепти салатів на Новий рік.

Факти ICTV зібрали топ найкращих салатів до новорічного столу.

Легкий салат на Новий рік

Інгредієнти

солодка кукурудза

50 г шпинату

200 г помідорів чері

150 г моцарели

3 ст. л. оливкової олії

зубчик часнику

сіль, перець

за бажанням кунжут або насіння чіа

Приготування

Чері розрізати на дві частини, маленькі можна залишити цілими. Додати шпинат, моцарелу, кукурудзу. Заправити оливковою олією, часником, сіллю та перцем за смаком. Перемішати. Посипати кунжутом або чіа. Викласти у формі віночка.

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Новорічний салат Тигр

Інгредієнти

Основа салату

550 г копченої курки

1 свіжий огірок

2 варених круто яйця та 3 яєчні жовтки

150 г твердого сиру

зелена цибуля

майонез (краще домашнього приготування)

Для прикрашання

2 варених моркви

4 білки з яєць

1 жовток (для очей)

в’ялений чорнослив

майонез

сік бурячка для носика

Приготування

Порізати всі інгредієнти. Викласти шарами, додаючи майонез. Прикрасити, як на малюнку.

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Суші в стакані

Інгредієнти

70 г сьомги

1 огірок

відварений рис

0,5 авокадо

40 г сиру

червона ікра

зелень

2 ст. л. сметани

1 ч. л. соєвого соусу

0,5 ч. л. гірчиці

Приготування

Червону рибу нарізати невеликими шматочками, викласти у склянки. Наступний шар – відварений і охолоджений рис. Далі – нарізані кубиками огірок та авокадо. Для соусу змішати рідку сметану, соєвий соус та гірчицю (не гостру). Полити салат. Зверху посипати тертим сиром, прикрасити зеленню, червоною ікрою.

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Для салатів краще готувати майонез самостійно. Або ж використовувати інший, більш корисний та дієтичний соус.