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Еда

Традиционная японская кухня: как приготовить суши дома

2 августа 2022, 13:02
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Традиционная японская кухня: как приготовить суши дома

Суши — традиционное блюдо японской кухни, сделанное на основе риса и разнообразных начинок. Это блюдо можно готовить не только с морскими продуктами, в суши могут входить мясо, овощи, водоросли, грибы или яйца.

Как приготовить суши в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Самым популярным видом суши являются — роллы. Обычно их начинка оборачивается в лист водоросли нори.

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Именно этот вид роллов в Украине получил широкое распространение. Приготовить роллы в домашних условиях на самом деле легче чем кажется.

Ингредиенты на четыре порции:

  • нори – 10 г;
  • лосось — 200 г;
  • крем-сыр — 200 г;
  • огурцы — 150 г;
  • кунжут — 5 г;
  • круглый рис — 250 г;
  • вода — 250 мл;
  • сахар – 0,5 ст. л;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • рисовый уксус — 3 ч. л;
  • соевый соус.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте круглый рис (он лучше всего подойдет для суши) и поставьте на сильный огонь.
  2. Доведите рис до кипения и варите еще 15-20 мин на слабом огне.
  3. Рис должен немного развариться, чтобы в будущем держаться кучи.
  4. Параллельно приготовьте заправку — смешайте рисовый уксус, соль и сахар.
  5. После приготовления риса, дайте ему еще минут 10-15 постоять (не открывая крышку).
  6. Добавьте заправку к рису и тщательно перемешайте.
  7. Подготовьте остальные ингредиенты — нарежьте полосками огурец и на небольшие ровные кусочки красную рыбу.
  8. Пищевой пленкой обмотайте коврик для суши, смочите руки в чистой воде и положите на него лист нори.
  9. На нори выложите тонкий слой риса.
  10. С помощью коврика осторожно переверните лист нори рисом вниз.
  11. На нори выложите другие ингредиенты — крем-сыр и огурец (можна и авокадо).
  12. С помощью коврика аккуратно закрутите ролл так, чтобы он имел привычный вид.
  13. Можно сразу нарезать ролл и выложить на каждый кусочек рыбы, или же сначала выложить лосось, а уже потом нарезать.

Притрусите готовые роллы кунжутом и смакуйте в сочетании с соевым соусом. Приятного аппетита!

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