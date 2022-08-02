Суши — традиционное блюдо японской кухни, сделанное на основе риса и разнообразных начинок. Это блюдо можно готовить не только с морскими продуктами, в суши могут входить мясо, овощи, водоросли, грибы или яйца.

Как приготовить суши в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Самым популярным видом суши являются — роллы. Обычно их начинка оборачивается в лист водоросли нори.

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Рецепт роллов Филадельфия

Именно этот вид роллов в Украине получил широкое распространение. Приготовить роллы в домашних условиях на самом деле легче чем кажется.

Ингредиенты на четыре порции:

нори – 10 г;

лосось — 200 г;

крем-сыр — 200 г;

огурцы — 150 г;

кунжут — 5 г;

круглый рис — 250 г;

вода — 250 мл;

сахар – 0,5 ст. л;

соль — 0,5 ч. л;

рисовый уксус — 3 ч. л;

соевый соус.

Приготовление:

Тщательно промойте круглый рис (он лучше всего подойдет для суши) и поставьте на сильный огонь. Доведите рис до кипения и варите еще 15-20 мин на слабом огне. Рис должен немного развариться, чтобы в будущем держаться кучи. Параллельно приготовьте заправку — смешайте рисовый уксус, соль и сахар. После приготовления риса, дайте ему еще минут 10-15 постоять (не открывая крышку). Добавьте заправку к рису и тщательно перемешайте. Подготовьте остальные ингредиенты — нарежьте полосками огурец и на небольшие ровные кусочки красную рыбу. Пищевой пленкой обмотайте коврик для суши, смочите руки в чистой воде и положите на него лист нори. На нори выложите тонкий слой риса. С помощью коврика осторожно переверните лист нори рисом вниз. На нори выложите другие ингредиенты — крем-сыр и огурец (можна и авокадо). С помощью коврика аккуратно закрутите ролл так, чтобы он имел привычный вид. Можно сразу нарезать ролл и выложить на каждый кусочек рыбы, или же сначала выложить лосось, а уже потом нарезать.

Притрусите готовые роллы кунжутом и смакуйте в сочетании с соевым соусом. Приятного аппетита!