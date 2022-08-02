Суши — традиционное блюдо японской кухни, сделанное на основе риса и разнообразных начинок. Это блюдо можно готовить не только с морскими продуктами, в суши могут входить мясо, овощи, водоросли, грибы или яйца.
Как приготовить суши в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Самым популярным видом суши являются — роллы. Обычно их начинка оборачивается в лист водоросли нори.
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Рецепт роллов Филадельфия
Именно этот вид роллов в Украине получил широкое распространение. Приготовить роллы в домашних условиях на самом деле легче чем кажется.
Ингредиенты на четыре порции:
- нори – 10 г;
- лосось — 200 г;
- крем-сыр — 200 г;
- огурцы — 150 г;
- кунжут — 5 г;
- круглый рис — 250 г;
- вода — 250 мл;
- сахар – 0,5 ст. л;
- соль — 0,5 ч. л;
- рисовый уксус — 3 ч. л;
- соевый соус.
Приготовление:
- Тщательно промойте круглый рис (он лучше всего подойдет для суши) и поставьте на сильный огонь.
- Доведите рис до кипения и варите еще 15-20 мин на слабом огне.
- Рис должен немного развариться, чтобы в будущем держаться кучи.
- Параллельно приготовьте заправку — смешайте рисовый уксус, соль и сахар.
- После приготовления риса, дайте ему еще минут 10-15 постоять (не открывая крышку).
- Добавьте заправку к рису и тщательно перемешайте.
- Подготовьте остальные ингредиенты — нарежьте полосками огурец и на небольшие ровные кусочки красную рыбу.
- Пищевой пленкой обмотайте коврик для суши, смочите руки в чистой воде и положите на него лист нори.
- На нори выложите тонкий слой риса.
- С помощью коврика осторожно переверните лист нори рисом вниз.
- На нори выложите другие ингредиенты — крем-сыр и огурец (можна и авокадо).
- С помощью коврика аккуратно закрутите ролл так, чтобы он имел привычный вид.
- Можно сразу нарезать ролл и выложить на каждый кусочек рыбы, или же сначала выложить лосось, а уже потом нарезать.
Притрусите готовые роллы кунжутом и смакуйте в сочетании с соевым соусом. Приятного аппетита!