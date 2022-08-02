Суші — традиційна страва японської кухні, зроблена на основі рису та різноманітних начинок. Цю страву можна приготувати не лише з морськими продуктами, до суші можуть входити м’ясо, овочі, водорості, гриби чи яйця.
Як приготувати суші в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Найпопулярнішим видом суші є роли. Зазвичай їх начинку завертають у лист водорості норі. Роли існують традиційні або ж запечені.
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Рецепт ролів Філадельфія
Саме цей вид ролів в Україні набув найбільшого поширення. Приготувати роли в домашніх умовах насправді легше ніж здається.
Інгредієнти на чотири порції:
- норі – 10 г;
- лосось – 200 г;
- крем-сир – 200 г;
- огірки – 150 г;
- кунжут – 5 г;
- круглий рис – 250 г;
- вода – 250 мл;
- цукор – 0,5 ст. л;
- сіль – 0,5 ч. л;
- рисовий оцет – 3 ч. л;
- соєвий соус.
Приготування:
- Ретельно промийте круглий рис (він найкраще підійде для суші) та поставте на сильний вогонь.
- Доведіть рис до кипіння та варіть ще 15-20 хв. на слабкому вогні.
- Рис має трішки розваритись, щоб у майбутньому триматися купи.
- Паралельно приготуйте заправку – змішайте рисовий оцет, сіль та цукор.
- Після приготування рису дайте йому ще хвилин 10-15 постояти (не відкриваючи кришку).
- Додайте заправку до рису та ретельно перемішайте.
- Підготуйте інші інгредієнти – наріжте смужками огірок та на невеликі рівні шматочки червону рибу.
- Харчовою плівкою обмотайте килимок для суші, змочіть руки у чистій воді та покладіть на нього лист норі.
- На норі викладіть тонкий шар рису.
- За допомогою килимка обережно переверніть лист норі рисом униз.
- На норі викладіть інші інгредієнти – крем-сир та огірок (можна і авокадо).
- За допомогою килимка акуратно закрутіть рол так, щоб він мав звичний вигляд суші.
- Можна одразу нарізати рол та викласти на кожен шматочок риби або ж спочатку викласти лосось, а вже потім нарізати.
Притрусіть готові роли кунжутом та смакуйте у поєднанні з соєвим соусом. Смачного!