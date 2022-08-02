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Їжа

Традиційна японська кухня: як приготувати суші вдома

2 Серпня 2022, 13:02
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Традиційна японська кухня: як приготувати суші вдома

Суші — традиційна страва японської кухні, зроблена на основі рису та різноманітних начинок. Цю страву можна приготувати не лише з морськими продуктами, до суші можуть входити м’ясо, овочі, водорості, гриби чи яйця.

Як приготувати суші в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Найпопулярнішим видом суші є роли. Зазвичай їх начинку завертають у лист водорості норі. Роли існують традиційні або ж запечені.

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Саме цей вид ролів в Україні набув найбільшого поширення. Приготувати роли в домашніх умовах насправді легше ніж здається.

Інгредієнти на чотири порції:

  • норі – 10 г;
  • лосось – 200 г;
  • крем-сир – 200 г;
  • огірки – 150 г;
  • кунжут – 5 г;
  • круглий рис – 250 г;
  • вода – 250 мл;
  • цукор – 0,5 ст. л;
  • сіль – 0,5 ч. л;
  • рисовий оцет – 3 ч. л;
  • соєвий соус.

Приготування:

  1. Ретельно промийте круглий рис (він найкраще підійде для суші) та поставте на сильний вогонь.
  2. Доведіть рис до кипіння та варіть ще 15-20 хв. на слабкому вогні.
  3. Рис має трішки розваритись, щоб у майбутньому триматися купи.
  4. Паралельно приготуйте заправку – змішайте рисовий оцет, сіль та цукор.
  5. Після приготування рису дайте йому ще хвилин 10-15 постояти (не відкриваючи кришку).
  6. Додайте заправку до рису та ретельно перемішайте.
  7. Підготуйте інші інгредієнти – наріжте смужками огірок та на невеликі рівні шматочки червону рибу.
  8. Харчовою плівкою обмотайте килимок для суші, змочіть руки у чистій воді та покладіть на нього лист норі.
  9. На норі викладіть тонкий шар рису.
  10. За допомогою килимка обережно переверніть лист норі рисом униз.
  11. На норі викладіть інші інгредієнти – крем-сир та огірок (можна і авокадо).
  12. За допомогою килимка акуратно закрутіть рол так, щоб він мав звичний вигляд суші.
  13. Можна одразу нарізати рол та викласти на кожен шматочок риби або ж спочатку викласти лосось, а вже потім нарізати.

Притрусіть готові роли кунжутом та смакуйте у поєднанні з соєвим соусом. Смачного!

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