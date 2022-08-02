Суші — традиційна страва японської кухні, зроблена на основі рису та різноманітних начинок. Цю страву можна приготувати не лише з морськими продуктами, до суші можуть входити м’ясо, овочі, водорості, гриби чи яйця.

Як приготувати суші в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Найпопулярнішим видом суші є роли. Зазвичай їх начинку завертають у лист водорості норі. Роли існують традиційні або ж запечені.

Зараз дивляться

Рецепт ролів Філадельфія

Саме цей вид ролів в Україні набув найбільшого поширення. Приготувати роли в домашніх умовах насправді легше ніж здається.

Інгредієнти на чотири порції:

норі – 10 г;

лосось – 200 г;

крем-сир – 200 г;

огірки – 150 г;

кунжут – 5 г;

круглий рис – 250 г;

вода – 250 мл;

цукор – 0,5 ст. л;

сіль – 0,5 ч. л;

рисовий оцет – 3 ч. л;

соєвий соус.

Приготування:

Ретельно промийте круглий рис (він найкраще підійде для суші) та поставте на сильний вогонь. Доведіть рис до кипіння та варіть ще 15-20 хв. на слабкому вогні. Рис має трішки розваритись, щоб у майбутньому триматися купи. Паралельно приготуйте заправку – змішайте рисовий оцет, сіль та цукор. Після приготування рису дайте йому ще хвилин 10-15 постояти (не відкриваючи кришку). Додайте заправку до рису та ретельно перемішайте. Підготуйте інші інгредієнти – наріжте смужками огірок та на невеликі рівні шматочки червону рибу. Харчовою плівкою обмотайте килимок для суші, змочіть руки у чистій воді та покладіть на нього лист норі. На норі викладіть тонкий шар рису. За допомогою килимка обережно переверніть лист норі рисом униз. На норі викладіть інші інгредієнти – крем-сир та огірок (можна і авокадо). За допомогою килимка акуратно закрутіть рол так, щоб він мав звичний вигляд суші. Можна одразу нарізати рол та викласти на кожен шматочок риби або ж спочатку викласти лосось, а вже потім нарізати.

Притрусіть готові роли кунжутом та смакуйте у поєднанні з соєвим соусом. Смачного!