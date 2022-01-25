Крученики — одно из простых, но очень вкусных блюд украинской кухни. Эти мясные рулеты готовят с разной начинкой: грибной, овощной, сырной.
Предлагаем вам сделать нежные крученики из кролика по рецепту кулинарного гуру Нового канала, шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.
— Я не люблю готовить кролика по классическому французскому рецепту, когда его тушат в сливках или вине. Здесь все просто. Берете тушку, разделываете ее. Обжариваете овощи, лук, морковь. Потом добавляете в сотейник мясо, немного белого вина, сливки и ставите тушиться. Солите, перчите и можете подавать, — рассказывает Алекс Якутов.
По его словам, в таком рецепте есть один нюанс: крольчатина — очень нежное мясо, если его перетушить, оно станет жестким.
Но все же любимый вариант приготовления кролика шефа — это крученики. Важно вытащить из тушки скелет, чтобы остались крупные кусочки мяса. Тогда готовить из них рулеты будет легко.
Ингредиенты
- кролик – тушка
- цуккини – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- стебель сельдерея – 1 шт.
- вино – 100 г
- сливки – 100 г
- горчица – 20 г
- петрушка – 20 г
- соль, перец – по вкусу
Приготовление
- Разделываем кролика, вытаскиваем все кости. Режем мясо на крупные куски.
- Натираем мясо горчицей, растительным маслом, солим, перчим и добавляем нарезанную петрушку. Оставляем мариноваться в холодильнике на ночь.
- На следующий день нарезаем мелкой соломкой цуккини, морковь, стебель сельдерея.
- Мясо накрываем пленкой и отбиваем, как на отбивные.
- На край кладем овощи и заворачиваем в крученики. Скрепляем их толстой ниткой.
- Выкладываем крученики в форму для запекания. Заливаем сливками и вином.
- Отправляем в духовку, разогретую заранее до 180 градусов. Запекаем 30 минут. За это время вкус овощей расходится. Чувствуется белое вино и сливки.