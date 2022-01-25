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Їжа

Украинское блюдо с французскими нотками: как приготовить крученики из кролика

25 января 2022, 11:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кролятина
Источник: Pixabay

Крученики — одно из простых, но очень вкусных блюд украинской кухни. Эти мясные рулеты готовят с разной начинкой: грибной, овощной, сырной.

Предлагаем вам сделать нежные крученики из кролика по рецепту кулинарного гуру Нового канала, шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.

— Я не люблю готовить кролика по классическому французскому рецепту, когда его тушат в сливках или вине. Здесь все просто. Берете тушку, разделываете ее. Обжариваете овощи, лук, морковь. Потом добавляете в сотейник мясо, немного белого вина, сливки и ставите тушиться. Солите, перчите и можете подавать, — рассказывает Алекс Якутов.

По его словам, в таком рецепте есть один нюанс: крольчатина — очень нежное мясо, если его перетушить, оно станет жестким.

Но все же любимый вариант приготовления кролика шефа — это крученики. Важно вытащить из тушки скелет, чтобы остались крупные кусочки мяса. Тогда готовить из них рулеты будет легко.

Ингредиенты

  • кролик – тушка
  • цуккини – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • стебель сельдерея – 1 шт.
  • вино – 100 г
  • сливки – 100 г
  • горчица – 20 г
  • петрушка – 20 г
  • соль, перец – по вкусу
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Приготовление

  1. Разделываем кролика, вытаскиваем все кости. Режем мясо на крупные куски.
  2. Натираем мясо горчицей, растительным маслом, солим, перчим и добавляем нарезанную петрушку. Оставляем мариноваться в холодильнике на ночь.
  3. На следующий день нарезаем мелкой соломкой цуккини, морковь, стебель сельдерея.
  4. Мясо накрываем пленкой и отбиваем, как на отбивные.
  5. На край кладем овощи и заворачиваем в крученики. Скрепляем их толстой ниткой.
  6. Выкладываем крученики в форму для запекания. Заливаем сливками и вином.
  7. Отправляем в духовку, разогретую заранее до 180 градусов. Запекаем 30 минут. За это время вкус овощей расходится. Чувствуется белое вино и сливки.

Источник
Новый канал
Теги
здорова їжа , Кулінарні рецепти , Рецепт
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