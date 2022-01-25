Крученики — одно из простых, но очень вкусных блюд украинской кухни. Эти мясные рулеты готовят с разной начинкой: грибной, овощной, сырной.

Предлагаем вам сделать нежные крученики из кролика по рецепту кулинарного гуру Нового канала, шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.

— Я не люблю готовить кролика по классическому французскому рецепту, когда его тушат в сливках или вине. Здесь все просто. Берете тушку, разделываете ее. Обжариваете овощи, лук, морковь. Потом добавляете в сотейник мясо, немного белого вина, сливки и ставите тушиться. Солите, перчите и можете подавать, — рассказывает Алекс Якутов.

По его словам, в таком рецепте есть один нюанс: крольчатина — очень нежное мясо, если его перетушить, оно станет жестким.

Но все же любимый вариант приготовления кролика шефа — это крученики. Важно вытащить из тушки скелет, чтобы остались крупные кусочки мяса. Тогда готовить из них рулеты будет легко.

Ингредиенты

кролик – тушка

цуккини – 1 шт.

морковь – 1 шт.

стебель сельдерея – 1 шт.

вино – 100 г

сливки – 100 г

горчица – 20 г

петрушка – 20 г

соль, перец – по вкусу

Приготовление