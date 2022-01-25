Крученики – одна з найпростіших, але дуже смачних страв української кухні. Ці м’ясні рулети готують із різною начинкою: грибною, овочевою, сирною.

Пропонуємо вам зробити ніжні крученики з кролика за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.

– Мені не подобається готувати кролика за класичним французьким рецептом, коли його гасять у вершках чи вині. Тут усе просто. Берете тушку, обробляєте її. Обсмажуйте овочі, цибулю, моркву. Потім додаєте в сотейник м’ясо, трохи білого вина, вершки і тушкуєте. Солите, перчите і можете подавати, – розповідає Алекс Якутов.

За його словами, у такому рецепті є один нюанс: кролятина – дуже ніжне м’ясо, якщо його перетушкувати, воно буде жорстким.

Але все ж таки улюблений варіант приготування кролика у шефа – це крученики. Важливо витягнути з тушки скелет, щоб залишилися великі шматочки м’яса. Тоді готувати з них рулети буде легко.

Інгредієнти

кролик – тушка

цукіні – 1 шт.

морква – 1 шт.

стебло селери – 1 шт.

вино – 100 г

вершки – 100 г

гірчиця – 20 г

петрушка – 20 г

сіль, перець – за смаком

Приготування