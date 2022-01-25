Крученики – одна з найпростіших, але дуже смачних страв української кухні. Ці м’ясні рулети готують із різною начинкою: грибною, овочевою, сирною.
Пропонуємо вам зробити ніжні крученики з кролика за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.
– Мені не подобається готувати кролика за класичним французьким рецептом, коли його гасять у вершках чи вині. Тут усе просто. Берете тушку, обробляєте її. Обсмажуйте овочі, цибулю, моркву. Потім додаєте в сотейник м’ясо, трохи білого вина, вершки і тушкуєте. Солите, перчите і можете подавати, – розповідає Алекс Якутов.
За його словами, у такому рецепті є один нюанс: кролятина – дуже ніжне м’ясо, якщо його перетушкувати, воно буде жорстким.
Але все ж таки улюблений варіант приготування кролика у шефа – це крученики. Важливо витягнути з тушки скелет, щоб залишилися великі шматочки м’яса. Тоді готувати з них рулети буде легко.
Інгредієнти
- кролик – тушка
- цукіні – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- стебло селери – 1 шт.
- вино – 100 г
- вершки – 100 г
- гірчиця – 20 г
- петрушка – 20 г
- сіль, перець – за смаком
Приготування
- Обробляємо кролика, витягуємо всі кістки. Ріжемо м’ясо на великі шматки.
- Натираємо м’ясо гірчицею, олією, солимо, перчимо і додаємо нарізану петрушку. Залишаємо маринуватися в холодильнику на ніч.
- Наступного дня нарізаємо дрібною соломкою цукіні, моркву, стебло селери.
- М’ясо накриваємо плівкою і відбиваємо, як на відбивні.
- На край кладемо овочі і загортаємо в крученики. Скріплюємо їх мотузкою.
- Викладаємо крученики у форму для запікання. Заливаємо вершками та вином.
- Відправляємо в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30 хвилин. За цей час смак овочів розходиться. Відчувається біле вино та вершки.