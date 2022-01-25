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Їжа

Українська страва з французькими нотками: як приготувати крученики з кролика

25 Січня 2022, 11:35
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кролятина
Джерело: Pixabay

Крученики – одна з найпростіших, але дуже смачних страв української кухні. Ці м’ясні рулети готують із різною начинкою: грибною, овочевою, сирною.

Пропонуємо вам зробити ніжні крученики з кролика за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.

– Мені не подобається готувати кролика за класичним французьким рецептом, коли його гасять у вершках чи вині. Тут усе просто. Берете тушку, обробляєте її. Обсмажуйте овочі, цибулю, моркву. Потім додаєте в сотейник м’ясо, трохи білого вина, вершки і тушкуєте. Солите, перчите і можете подавати, – розповідає Алекс Якутов.

За його словами, у такому рецепті є один нюанс: кролятина – дуже ніжне м’ясо, якщо його перетушкувати, воно буде жорстким.

Але все ж таки улюблений варіант приготування кролика у шефа – це крученики. Важливо витягнути з тушки скелет, щоб залишилися великі шматочки м’яса. Тоді готувати з них рулети буде легко.

Інгредієнти

  • кролик – тушка
  • цукіні – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • стебло селери – 1 шт.
  • вино – 100 г
  • вершки – 100 г
  • гірчиця – 20 г
  • петрушка – 20 г
  • сіль, перець – за смаком
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Приготування

  1. Обробляємо кролика, витягуємо всі кістки. Ріжемо м’ясо на великі шматки.
  2. Натираємо м’ясо гірчицею, олією, солимо, перчимо і додаємо нарізану петрушку. Залишаємо маринуватися в холодильнику на ніч.
  3. Наступного дня нарізаємо дрібною соломкою цукіні, моркву, стебло селери.
  4. М’ясо накриваємо плівкою і відбиваємо, як на відбивні.
  5. На край кладемо овочі і загортаємо в крученики. Скріплюємо їх мотузкою.
  6. Викладаємо крученики у форму для запікання. Заливаємо вершками та вином.
  7. Відправляємо в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30 хвилин. За цей час смак овочів розходиться. Відчувається біле вино та вершки.

Джерело
Новий канал
Теги
здорова їжа , Кулінарні рецепти , Рецепт
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