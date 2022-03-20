В непростых жизненных обстоятельствах, в которых оказались украинцы, все равно нужно заботиться о здоровье и еде. Супер-шеф Евгений Клопотенко не только готовит пищу для переселенцев и теробороны, но и учит всех остальных готовить простые, но полезные блюда. Сегодня он предлагает научиться квасить капусту. Конечно, это касается тех, кто еще не умеет этого делать.

– Квашеная капуста – является настоящим супер-фудом, – рассказал шеф. — Еще при строительстве Великой китайской стены и географических открытий, когда потребовалась сила и здоровье в рацион включалась квашеная капуста.

В настоящее время секреты квашения раскрыты на химическом уровне и уже не секрет, что капуста является панацеей от цинги благодаря витамину С, а еще в ней есть тиамин, рибофлавин и микроорганизмы молочной кислоты – лактобактерии ацидофилина, которые способны угнетать вред. .

Рецепт

Ингредиенты

2,5 кг капусты

1 морковь

2 ст. ложки соли

Как готовить

Кочаны капусты помойте, снимите слой верхних листьев. Пошинкуйте на терке. Хорошо, когда под рукой есть шинковка, но можно в обычным ножом порезать тоненькими полосками.

Нарезанную капусту разложите на столе, добавьте натертую на терке одну морковку и соль в расчете 2 ст. ложки (без горки) на трехлитровой банке капусты.

Перемешайте все руками, но не отжимайте – именно это важно, если вы любите хрустящую капусту.

Плотно и до краев набивайте смесь в банку.

Оставьте ферментироваться в теплом месте. Через день-два капуста пустит сок, поэтому следует под банку поставить глубокую миску или тарелку. Не пугайтесь, если на этом этапе в помещении вы почувствуете не очень приятный аромат. Он впоследствии исчезнет.

Через трое суток капуста будет готова. Есть ее лучше с картофельным пюре или мясом птицы. Советуем употреблять с кольцами лука или зеленью и нерафинированным подсолнечным маслом или тыквенным. Можно добавить в блюдо семена укропа.

Но, если у вас трудно с продуктами, то можно ее протушить и получить самостоятельное вкусное и полезное блюдо.

Источник: Евгений Клопотенко