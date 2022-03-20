За непростих життєвих обставин, в яких опинилися українці, все одно потрібно піклуватися про здоров’я та їжу. Супер-шеф Євген Клопотенко не тільки готує іжу для переселенців та тероборони, а й вчить всіх інших готувати прості, але корисні страви. Сьогодні він пропонує навчитися квасити капусту. Звісно, це стосується тих, хто ще не вміє цього робити.

– Квашена капуста – є справжнім супер-фудом, – розказав шеф. – Іще за часів будівництва Великої китайської стіни та географічних відкриттів, коли потрібні були сила та здоров’я у раціон включалася квашена капуста.

У наш час секрети квашення розкриті на хімічному рівні та вже не є таємницею те, що капуста є панацеєю від цинги завдяки вітаміну С, а ще в ній є тіамін, рибофлавін та мікроорганізми молочної кислоти – лактобактерії ацидофіліна, які здатні пригнічувати шкідливу мікрофлору у шлунку людини.

Рецепт

Інгредієнти

2,5 кг капусти

1 морква

2 ст. ложки солі

Як готувати

Качани капусти помийте, зніміть шар верхнього листя. Пошаткуйте на терці. Добре, коли під рукою є шатківниця, але можна у звичайним ножем порізати тоненькими смужками.

Пошатковану капусту розкладіть на столі, додайте натерту на терці одну морквину та сіль у розрахунку 2 ст. ложки (без гірки) на трилітрову банку капусти.

Перемішайте все руками, але не віджимайте – саме це важливо, якщо ви любите хрумку капусту.

Щільно і по вінця набивайте суміш у банку.

Залиште ферментуватися у теплому місці. За день-два капуста пустить сік, тому варто під банку поставити глибоку миску чи тарілку. Не лякайтеся, якщо на цьому етапі у приміщенні ви відчуєте не надто приємний аромат. Він згодом зникне.

За три доби капуста буде готова. Їсти її краще з картопляним пюре або м’ясом птиці. Радимо вживати з кільцями цибулі чи зелениною та нерафінованою соняшниковою олією або гарбузовою. Можна додати до страви насіння укропу.

Але, якщо у вас скрутно з продуктами, то можна її протушкувати і отримати самостійну смачну і корисну страву.

Джерело: Євген Клопотенко