Исследование доцента факультета кинезиологии Массачусетского университета в США Аманды Палуч показало, что более интенсивная ходьба не обязательно лучше для улучшения показателей здоровья. Оптимальное количество шагов для этой цели – не менее 7 тыс. в день.

— Количество шагов в день — простой, легко контролируемый показатель. Чем больше шагов в день вы сделаете, тем лучший результат для здоровья получите, — убеждена ученая.

По ее мнению, 7 тыс. шагов в день могут быть отличной целью для многих людей, которые заботятся о себе. Причем в процессе исследования было установлено, что накопление большего количества шагов в день связано с постепенным снижением риска смертности до выравнивания на уровне примерно 10 тыс. шагов в день.

По наблюдениям Аманды Палуч, которые длились целых 11 лет, люди, которые делали около 7 тыс. шагов в день, имели на 50-70% меньший риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто шагал меньше. Эти данные касались черных и белых мужчин и женщин среднего возраста.

— Это очень хорошее исследование с отличным посланием: живите дольше, гуляйте больше. Не нужно покупать специальное оборудование, просто начинайте ходить, — оценил научную работу директор отдела здоровья сердечно-сосудистой системы Northwell Health в штате Нью-Йорк Гай Минц.

По его словам, не существует универсального магического числа. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на 10 тыс. шагах в день, как того требуют многие группы, сосредоточьтесь на том, чтобы делать больше, чем вы делали накануне. Если вчера вы достигли 5 тыс. шагов в день, сегодня попробуйте увеличить их до 6 тыс. в следующих нескольких недель.

В этом исследовании рассматривался не только риск смерти, но и другие важные результаты, такие как качество жизни и психическое здоровье, отмечает ученая.