Дослідження доцента факультету кінезіології Массачусетського університету в США Аманди Палуч показало, що більш інтенсивна ходьба не обов’язково краще для поліпшення показників здоров’я. Оптимальна кількість кроків для цієї мети – не менше 7 тис. в день.

– Кількість кроків на день – простий, легко контрольований показник. Чим більше кроків в день ви зробите, тим кращий результат для здоров’я отримаєте, – переконана вчена.

На її думку, 7 тис. кроків на день можуть бути відмінною метою для багатьох людей, які піклуються про себе. Причому в процесі дослідження було встановлено, що накопичення більшої кількості кроків в день пов’язано з поступовим зниженням ризику смертності до вирівнювання на рівні приблизно 10 тис. кроків в день.

За спостереженнями Аманди Палуч, які тривали цілих 11 років, люди, які робили близько 7 тис. кроків на день, мали на 50-70% менший ризик смерті від усіх причин порівняно з тими, хто крокував менше. Ці дані стосувалися чорних і білих чоловіків і жінок середнього віку.

– Це дуже гарне дослідження з відмінним посланням: живіть довше, гуляйте більше. Не потрібно купувати спеціальне обладнання, просто починайте ходити, – оцінив наукову роботу директор відділу здоров’я серцево-судинної системи Northwell Health в штаті Нью-Йорк Гай Мінц.

За його словами, не існує універсального магічного числа. Замість того, щоб зосереджуватися на 10 тис. кроках в день, як того вимагають багато груп, зосередьтеся на тому, щоб робити більше, ніж ви робили напередодні. Якщо вчора ви досягли 5 тис. кроків в день, сьогодні спробуйте збільшити їх до 6 тис. протягом наступних декількох тижнів.

У цьому дослідженні розглядався не тільки ризик смерті, але й інші важливі результати, такі як якість життя і психічне здоров’я, зазначає вчена.