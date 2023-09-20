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Ученые обнаружили, в какое время лучше заниматься спортом, чтобы похудеть

20 сентября 2023, 09:55
Ольга Боднарчук редактор
Ученые обнаружили, в какое время лучше заниматься спортом, чтобы похудеть
Источник: Pixabay

Новые исследования показали, что утренняя физическая активность может стать ключом к похудению и поддержанию оптимального веса.

В исследовании приняли участие 5 285 человек.

Участники были разделены на три группы, которые занимались спортом утром, днем и вечером.

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642 участника утренней группы, были старше на 10-13 лет по сравнению с другими группами.

Люди, которые тренировались с 7 до 9 утра, имели лучшие результаты в контроле веса и удержании оптимального индекса массы тела.

Ученые также обнаружили сильную связь между физической активностью и отсутствием ожирения среди тех, кто занимался спортом рано.

В группах, которые тренировались днем и вечером, эта связь была значительно меньше.

Также было обнаружено, что участники утренней группы тратили значительно больше времени сидя или лежа, по сравнению с другими участниками исследования. Однако ученые установили, что в утренней группе наблюдался меньший индекс массы тела и меньший размер талии.

— Это исследование подтверждает распространенный совет планировать тренировки на утро перед тем, как начать повседневные обязанности, — говорит клинический психолог и содиректор Центра общественного здоровья медицинской школы Университета Вирджинии, Ребекка Круковски.

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Источник
Independent
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Дослідження вчених Заняття спортом науковці
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