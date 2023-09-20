Новые исследования показали, что утренняя физическая активность может стать ключом к похудению и поддержанию оптимального веса.

В исследовании приняли участие 5 285 человек.

Участники были разделены на три группы, которые занимались спортом утром, днем и вечером.

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642 участника утренней группы, были старше на 10-13 лет по сравнению с другими группами.

Люди, которые тренировались с 7 до 9 утра, имели лучшие результаты в контроле веса и удержании оптимального индекса массы тела.

Ученые также обнаружили сильную связь между физической активностью и отсутствием ожирения среди тех, кто занимался спортом рано.

В группах, которые тренировались днем и вечером, эта связь была значительно меньше.

Также было обнаружено, что участники утренней группы тратили значительно больше времени сидя или лежа, по сравнению с другими участниками исследования. Однако ученые установили, что в утренней группе наблюдался меньший индекс массы тела и меньший размер талии.