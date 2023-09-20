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Вчені виявили, в який час краще займатися спортом, щоб схуднути

20 Вересня 2023, 09:55
Ольга Боднарчук редактор
Вчені виявили, в який час краще займатися спортом, щоб схуднути
Джерело: Pixabay

Нові дослідження показали, що ранкова фізична активність може стати ключем до схуднення та підтримки оптимальної ваги.

У дослідженні взяли участь 5 285 осіб.

Учасники були поділені на три групи, які займалися спортом зранку, вдень та ввечері.

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642 учасники ранкової групи, були старшими на 10-13 років порівняно з іншими групами.

Люди, які тренувалися з 7 до 9 ранку, мали найкращі результати у контролі ваги та утриманні оптимального індексу маси тіла.

Вчені також виявили сильний зв’язок між фізичною активністю та відсутністю ожиріння серед тих, хто займався спортом рано.

У групах, які тренувалися вдень і ввечері, цей зв’язок був значно менший.

Також було виявлено, що учасники ранкової групи витрачали значно більше часу сидячи або лежачи, порівняно з іншими учасниками дослідження. Однак вчені встановили, що у ранковій групі спостерігався менший індекс маси тіла та менший розмір талії.

– Це дослідження підтверджує поширену пораду планувати тренування на ранок перед тим, як розпочати повсякденні обов’язки, – каже клінічний психолог та співдиректор Центру громадського здоров’я медичної школи Університету Вірджинії, Ребекка Круковскі.

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Джерело
Independent
Теги
Дослідження вчених Заняття спортом науковці
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