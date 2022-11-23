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Еда

От чего зависит время приготовления куриного филе и сколько его варить

23 ноября 2022, 13:03
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
От чего зависит время приготовления куриного филе и сколько его варить
Источник: Getty Images

Куриное мясо чрезвычайно полезно, оно богато различными витаминами, микро- и макроэлементами. Курятина является ценным диетическим продуктом.

Особенно полезным является белое мясо грудки, в котором содержится минимум жира и много белка. Кроме того, в курином мясе достаточно высокое содержание калия, серы, фтора, кальция, магния, натрия, фосфора и тому подобное.

Сваренное куриное филе считается диетической едой, которую можно есть в чистом виде или добавлять в супы, салаты и другие блюда.

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Сколько нужно варить куриное филе и как делать это правильно, узнавали Факты ICTV.

Сколько варить куриное филе до готовности

Время приготовления грудки зависит от ее размера:

  • Целая грудка, вместе с костью, хрящами и кожей необходимо варить 30-35 мин с момента закипания воды.
  • Филе без кожи и костей варят 20-25 мин.
  • Половина грудки без кости варится 15-20 мин.
  • Куриное филе, порезанное на кусочки, варится около 10 мин с момента закипания.

Это время необходимо для приготовления магазинного филе, домашняя курица будет вариться дольше примерно на 15-20 мин.

А чтобы приготовить деревенскую курицу-несушку, вам нужно будет потратить около 2 ч.

Как варить куриное филе

Куряче філе

Вам понадобится только куриное филе, кастрюля и вода:

  1. Помойте куриное филе под проточной водой и положите в кастрюлю.
  2. Налейте в кастрюлю воды, чтобы филе полностью покрыла жидкость.
  3. Если планируете использовать бульон и саму курицу для приготовления супа, добавьте еще соль, перец и пряные специи.
  4. Поставьте кастрюлю на огонь и дождитесь пока вода закипит.
  5. Уменьшите огонь.
  6. Варите филе еще 20-25 мин (зависит от размера и вида курятины).

После приготовления, вытащите куриное мясо из бульона и положите на тарелку. После полного остывания, положите отварную грудку в контейнер и накройте пищевой пленкой .

Вареное куриное филе можно хранить в холодильнике до 2 дней. Кстати, бульон вы можете использовать как основу для супа или приготовления других блюд.

Как сварить филе в мультиварке

  1. Промойте куриное филе и порежьте на кусочки.
  2. Положите грудку в чашу мультиварки и добавьте необходимое количество воды.
  3. Добавьте также соль и специи по вашему вкусу.
  4. Закройте мультиварку крышкой и установите необходимый режим на 20 мин.
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