Куриное мясо чрезвычайно полезно, оно богато различными витаминами, микро- и макроэлементами. Курятина является ценным диетическим продуктом.
Особенно полезным является белое мясо грудки, в котором содержится минимум жира и много белка. Кроме того, в курином мясе достаточно высокое содержание калия, серы, фтора, кальция, магния, натрия, фосфора и тому подобное.
Сваренное куриное филе считается диетической едой, которую можно есть в чистом виде или добавлять в супы, салаты и другие блюда.
Сколько нужно варить куриное филе и как делать это правильно, узнавали Факты ICTV.
Сколько варить куриное филе до готовности
Время приготовления грудки зависит от ее размера:
- Целая грудка, вместе с костью, хрящами и кожей необходимо варить 30-35 мин с момента закипания воды.
- Филе без кожи и костей варят 20-25 мин.
- Половина грудки без кости варится 15-20 мин.
- Куриное филе, порезанное на кусочки, варится около 10 мин с момента закипания.
Это время необходимо для приготовления магазинного филе, домашняя курица будет вариться дольше примерно на 15-20 мин.
А чтобы приготовить деревенскую курицу-несушку, вам нужно будет потратить около 2 ч.
Как варить куриное филе
Вам понадобится только куриное филе, кастрюля и вода:
- Помойте куриное филе под проточной водой и положите в кастрюлю.
- Налейте в кастрюлю воды, чтобы филе полностью покрыла жидкость.
- Если планируете использовать бульон и саму курицу для приготовления супа, добавьте еще соль, перец и пряные специи.
- Поставьте кастрюлю на огонь и дождитесь пока вода закипит.
- Уменьшите огонь.
- Варите филе еще 20-25 мин (зависит от размера и вида курятины).
После приготовления, вытащите куриное мясо из бульона и положите на тарелку. После полного остывания, положите отварную грудку в контейнер и накройте пищевой пленкой .
Вареное куриное филе можно хранить в холодильнике до 2 дней. Кстати, бульон вы можете использовать как основу для супа или приготовления других блюд.
Как сварить филе в мультиварке
- Промойте куриное филе и порежьте на кусочки.
- Положите грудку в чашу мультиварки и добавьте необходимое количество воды.
- Добавьте также соль и специи по вашему вкусу.
- Закройте мультиварку крышкой и установите необходимый режим на 20 мин.