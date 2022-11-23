Куриное мясо чрезвычайно полезно, оно богато различными витаминами, микро- и макроэлементами. Курятина является ценным диетическим продуктом.

Особенно полезным является белое мясо грудки, в котором содержится минимум жира и много белка. Кроме того, в курином мясе достаточно высокое содержание калия, серы, фтора, кальция, магния, натрия, фосфора и тому подобное.

Сваренное куриное филе считается диетической едой, которую можно есть в чистом виде или добавлять в супы, салаты и другие блюда.

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Сколько нужно варить куриное филе и как делать это правильно, узнавали Факты ICTV.

Сколько варить куриное филе до готовности

Время приготовления грудки зависит от ее размера:

Целая грудка, вместе с костью, хрящами и кожей необходимо варить 30-35 мин с момента закипания воды .

. Филе без кожи и костей варят 20-25 мин .

. Половина грудки без кости варится 15-20 мин.

Куриное филе, порезанное на кусочки, варится около 10 мин с момента закипания.

Это время необходимо для приготовления магазинного филе, домашняя курица будет вариться дольше примерно на 15-20 мин.

А чтобы приготовить деревенскую курицу-несушку, вам нужно будет потратить около 2 ч.

Как варить куриное филе

Вам понадобится только куриное филе, кастрюля и вода:

Помойте куриное филе под проточной водой и положите в кастрюлю. Налейте в кастрюлю воды, чтобы филе полностью покрыла жидкость. Если планируете использовать бульон и саму курицу для приготовления супа, добавьте еще соль, перец и пряные специи. Поставьте кастрюлю на огонь и дождитесь пока вода закипит. Уменьшите огонь. Варите филе еще 20-25 мин (зависит от размера и вида курятины).

После приготовления, вытащите куриное мясо из бульона и положите на тарелку. После полного остывания, положите отварную грудку в контейнер и накройте пищевой пленкой .

Вареное куриное филе можно хранить в холодильнике до 2 дней. Кстати, бульон вы можете использовать как основу для супа или приготовления других блюд.

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