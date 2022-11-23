Куряче м’ясо надзвичайно корисне, воно багате різними вітамінами, мікро- та макроелементами. Курятина є цінним дієтичним продуктом.

Особливо корисним є біле м’ясо грудки, в якому міститься мінімум жиру та багато білка. Крім того, у курячому м’ясі досить високий вміст калію, сірки, фтору, кальцію, магнію, натрію, фосфору тощо.

Зварене куряче філе вважається дієтичною їжею, яку можна їсти у чистому вигляді або додавати у супи, салати та інші страви.

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Скільки потрібно варити куряче філе та як робити це правильно, дізнавалися Факти ICTV.

Скільки варити куряче філе до готовності

Час приготування грудки залежить від її розміру:

Цілу грудку, разом із кісткою, хрящами та шкіркою, необхідно варити 30-35 хв з моменту закипання води .

. Філе без шкіри та кісток варять 20-25 хв .

. Половина грудки без кістки вариться 15-20 хв .

. Куряче філе, порізане на шматочки, вариться близько 10 хв з моменту закипання.

Цей час необхідний для приготування магазинного філе, домашня курка буде варитися довше приблизно на 15-20 хв.

А щоб приготувати сільську курку-несучку, вам потрібно буде витратити близько 2 год.

Як варити куряче філе

Вам знадобиться лише куряче філе, каструля та вода:

Помийте куряче філе під проточною водою та покладіть у каструлю. Налийте в каструлю води, аби філе повністю покрила рідина. Якщо плануєте використати бульйон та саму курку для приготування супу, додайте ще сіль, перець та пряні спеції. Поставте каструлю на вогонь та дочекайтесь, поки вода закипить. Зменшіть вогонь. Варіть філе ще 20-25 хв (залежить від розміру та виду курятини).

Після приготування витягніть куряче мʼясо з бульйону та покладіть на тарілку. Після повного охолодження покладіть відварену грудку у контейнер та накрийте харчовою плівкою.

Варене куряче філе можна зберігати в холодильнику до 2 днів. До речі, бульйон ви можете використати як основу для супу чи приготування інших страв.

Як зварити філе у мультиварці