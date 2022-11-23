Куряче м’ясо надзвичайно корисне, воно багате різними вітамінами, мікро- та макроелементами. Курятина є цінним дієтичним продуктом.
Особливо корисним є біле м’ясо грудки, в якому міститься мінімум жиру та багато білка. Крім того, у курячому м’ясі досить високий вміст калію, сірки, фтору, кальцію, магнію, натрію, фосфору тощо.
Зварене куряче філе вважається дієтичною їжею, яку можна їсти у чистому вигляді або додавати у супи, салати та інші страви.
Скільки потрібно варити куряче філе та як робити це правильно, дізнавалися Факти ICTV.
Скільки варити куряче філе до готовності
Час приготування грудки залежить від її розміру:
- Цілу грудку, разом із кісткою, хрящами та шкіркою, необхідно варити 30-35 хв з моменту закипання води.
- Філе без шкіри та кісток варять 20-25 хв.
- Половина грудки без кістки вариться 15-20 хв.
- Куряче філе, порізане на шматочки, вариться близько 10 хв з моменту закипання.
Цей час необхідний для приготування магазинного філе, домашня курка буде варитися довше приблизно на 15-20 хв.
А щоб приготувати сільську курку-несучку, вам потрібно буде витратити близько 2 год.
Як варити куряче філе
Вам знадобиться лише куряче філе, каструля та вода:
- Помийте куряче філе під проточною водою та покладіть у каструлю.
- Налийте в каструлю води, аби філе повністю покрила рідина.
- Якщо плануєте використати бульйон та саму курку для приготування супу, додайте ще сіль, перець та пряні спеції.
- Поставте каструлю на вогонь та дочекайтесь, поки вода закипить.
- Зменшіть вогонь.
- Варіть філе ще 20-25 хв (залежить від розміру та виду курятини).
Після приготування витягніть куряче мʼясо з бульйону та покладіть на тарілку. Після повного охолодження покладіть відварену грудку у контейнер та накрийте харчовою плівкою.
Варене куряче філе можна зберігати в холодильнику до 2 днів. До речі, бульйон ви можете використати як основу для супу чи приготування інших страв.
Як зварити філе у мультиварці
- Промийте куряче філе та поріжте на шматочки.
- Покладіть грудку у чашу мультиварки та додайте необхідну кількість води.
- Додайте також сіль та спеції на ваш смак.
- Закрийте мультиварку кришкою та встановіть необхідний режим на 20 хв.