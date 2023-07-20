Сидр — очень вкусный летний напиток, который обычно готовят из яблок. Также есть рецепты на основе груш, но такой напиток называют перри.

Готовится сидр путем брожения — натуральным способом или с добавлением дрожжей. Сидр натурального брожения готовится долго и требует специального температурного режима. Поэтому обычно напиток готовят с дрожжами.

Как сделать яблочный сидр с добавлением дрожжей в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Яблочный сидр — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Яблоки — 4 кг.

Дрожжи прессованные — 6 г.

Сахар — 4 ст. л.

Как готовить:

Сначала нужно тщательно помыть и почистить яблоки, удалив все семена. Затем нарежьте яблоки на небольшие кусочки и отправьте в соковыжималку.

Если сок получился очень густой, добавьте стакан воды и перелейте жидкость в банку.

К соку добавьте 4 ст. л яблочной мякоти (она останется в соковыжималке), сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте жидкость и накройте банку марлей, сложенной в несколько раз.

Оставьте банку с соком в темном месте на 24 часа.

Через день натяните и закрепите на горлышко банки резиновую перчатку, предварительно сделав в ней маленькую дырочку.

Через 2-3 дня перчатка должна надуться, а затем сдуться и упасть. После этого банку нужно закрыть капроновой крышкой и поставить на 2-3 недели в темное место.

По истечению времени нужно процедить напиток и разлить по бутылкам. Поставьте сидр в холодильник на несколько часов и наслаждайтесь вкусом!

Хранить напиток нужно при температуре 7-10°C.