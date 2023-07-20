Сидр — очень вкусный летний напиток, который обычно готовят из яблок. Также есть рецепты на основе груш, но такой напиток называют перри.
Готовится сидр путем брожения — натуральным способом или с добавлением дрожжей. Сидр натурального брожения готовится долго и требует специального температурного режима. Поэтому обычно напиток готовят с дрожжами.
Как сделать яблочный сидр с добавлением дрожжей в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Яблочный сидр — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Яблоки — 4 кг.
- Дрожжи прессованные — 6 г.
- Сахар — 4 ст. л.
Как готовить:
Сначала нужно тщательно помыть и почистить яблоки, удалив все семена. Затем нарежьте яблоки на небольшие кусочки и отправьте в соковыжималку.
Если сок получился очень густой, добавьте стакан воды и перелейте жидкость в банку.
К соку добавьте 4 ст. л яблочной мякоти (она останется в соковыжималке), сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте жидкость и накройте банку марлей, сложенной в несколько раз.
Оставьте банку с соком в темном месте на 24 часа.
Через день натяните и закрепите на горлышко банки резиновую перчатку, предварительно сделав в ней маленькую дырочку.
Через 2-3 дня перчатка должна надуться, а затем сдуться и упасть. После этого банку нужно закрыть капроновой крышкой и поставить на 2-3 недели в темное место.
По истечению времени нужно процедить напиток и разлить по бутылкам. Поставьте сидр в холодильник на несколько часов и наслаждайтесь вкусом!
Хранить напиток нужно при температуре 7-10°C.