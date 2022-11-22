Картофель – наверное, самый популярный овощ в каждой украинской семье. Его добавляют в салаты, запеканки, супы. Также его варят и жарят как отдельное блюдо.

Как и сколько нужно варить картофель, чтобы он был вкусным и не разваренным – смотрите в нашем материале.

Сколько варить картошку: советы

чтобы картофель сварился равномерно, сначала нужно хорошо его промыть и порезать на одинаковые куски;

если времени на приготовление картофеля у вас минимум, порежьте его на очень мелкие части;

если хотите удивить родных вкусным пюре, выбирайте крахмалистый картофель — он хорошо разваривается. Однако для салатов берите твердый молодой клубень, который будет держать форму;

если хотите добавить блюду пикантности, варите картофель с добавлением лаврового листа или чеснока;

наваристый и душистый картофель получается, если варить его в курином бульоне;

с куском сливочного масла картофель сварится быстрее.

Картофель в мундире: как варить

Вкус, знакомый с детства чуть ли не каждому, можно запросто воспроизвести в домашних условиях. Для этого тщательно помойте картофель (выбирайте клубень одинакового размера).

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Чтобы картофель хорошо держал форму, проколите его вилкой.

Поместите клубень в кастрюлю и залейте большим количеством воды. На 1,5 л воды нужно 1 ч. л. соли.

Накройте его крышкой и ставьте на средний огонь. Когда вода закипит, варите его еще 20 мин. Если вы взяли молодые овощи, варить их нужно на 5 мин меньше.

Если клубень старый, на его варку нужно выделить полчаса. Чтобы убедиться, что картошка готова, проколите ее вилкой.

Если вы варите картофель в мундире для приготовления салата, он должен быть твердым. Варите от 15 до 20 мин. на среднем огне.

Очищенный картофель: как варить

Помойте картофель и очистите от грязи. Большие овощи нарежьте на равные части. Положите в кастрюлю и полностью залейте водой.

Чтобы картофель не разварился, добавьте немного уксуса. Варите на среднем огне. Если вы варите картошку целой, то ей нужно до получаса. А если мелко нарезанную – до 20 мин.

Когда картофель сварится, немедленно слейте воду. Если клубень будет стоять долго в воде, он станет разваренным и не таким вкусным.

Сколько времени нужно варить картофель для разных кондиций

Картошку на пюре варите до 30 мин после закипания. Если молодая – на 10 минут меньше. Засекайте время приготовления после закипания воды.

Для идеального пюре хорошо нарежьте картофель на кусочки, отварите в курином бульоне и добавьте лавровые листья.

После варки слейте воду, посолите, поперчите и растолките с помощью толкушки. Добавьте хороший кусок сливочного масла или полстакана кефира.

Подавайте с котлетами, свежим салатом или квашеной капустой.