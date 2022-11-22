Картопля – напевно, найпопулярніший овоч у кожній українській сім’ї. Його додають у салати, запіканки, супи. Також її варять і смажать як окрему страву.

Як і скільки потрібно варити картоплю, аби вона була смачною і не розвареною – читайте в нашому матеріалі.

Скільки варити картоплю: поради

аби картопля зварилася рівномірно, спершу потрібно добре її промити і порізати на однакові шматки;

якщо часу на приготування у вас мінімум, поріжте її на дуже дрібні шматочки;

якщо хочете здивувати рідних смачним пюре, обирайте крохмалисту картоплю – вона гарно розварюється. Однак для салатів беріть тверду молоду бульбу, яка триматиме форму;

якщо хочете додати страві пікантності, варіть картоплю з додаванням лаврового листка або часнику;

навариста і запашна картопля виходить, якщо варити її у курячому бульйоні;

із шматком вершкового масла картопля звариться швидше.

Картопля в мундирі: як варити

Смак, знайомий з дитинства ледь не кожному, можна запросто відтворити у домашніх умовах. Для цього ретельно помийте картоплю (обирайте бульбу однакового розміру). Аби картопля добре тримала форму, проколіть її виделкою.

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Помістіть бульбу у каструлю і залийте великою кількістю води. На 1,5 л води додайте 1 ч. л. солі.

Накрийте її кришкою і ставте на середній вогонь. Після того, як вода закипить, варіть її ще 20 хв. Якщо ви взяли молоді овочі, то варити їх потрібно на 5 хв менше.

Якщо бульба стара, на її варіння потрібно виділити пів години.

Щоб переконатися, що картопля готова, проколіть її виделкою.

Якщо ви варите картоплю у мундирі для приготування салату, вона повинна бути твердою. Варіть від 15 до 20 хв на середньому вогні.

Очищена картопля: як варити

Помийте картоплю та очистьте від бруду. Великі овочі наріжте на рівні частини. Покладіть у кастрюлю і залийте повністю водою.

Аби картопля не розварилася, додайте трішки оцту. Варіть на середньому вогні.

Якщо ви варите цілу картоплю, їй потрібно до пів години. А якщо дрібно нарізану – до 20 хв.

Коли картопля звариться, негайно злийте воду. Якщо бульба стоятиме довго у воді, вона стане розвареною і не такою смачною.

Скільки часу потрібно варити картоплю для різних кондицій

Картоплю на пюре варіть до 30 хв після закипання. Якщо молода – на 10 хв менше. Засікайте час приготування після того, як закипить вода.

Для ідеального пюре добре наріжте картоплю на шматочки, відваріть у курячому бульйоні і додайте лаврового листя.

Після варіння злийте воду, посоліть, поперчіть та потовчіть за допомогою товкачки. Додайте хороший шматок вершкового масла або пів склянки кефіру. Подавайте з котлетами, свіжим салатом або квашеною капустою.