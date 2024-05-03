Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Как покрасить яйца чаем каркаде: простые рецепты

3 мая 2024, 21:35
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Як пофарбувати яйця чаєм каркаде

Способ покрасить яйца чаем каркаде ищут те хозяйки, которые за натуральные пищевые красители.

Пасха – это праздник радости, надежды и возрождения. Это также время, когда традиции приобретают особое значение, а среди них – окрашивание писанок.

Хотя многие люди привыкли использовать химические краски для создания ярких дизайнов, но существуют альтернативные природные способы, которые не только безопасны для здоровья, но и придают особый шарм этому неизменному атрибуту Пасхи.

Сейчас смотрят

Окрашивание яиц в чае каркаде, как увидим ниже, процесс несложный и интересный. Яйца получаются просто невероятной красоты!

Чай каркаде – это напиток, который изготавливается из сушеных цветов суданской розы. Он имеет ярко-красный цвет и легкий кисловатый вкус. Кстати, этот напиток, кроме того, имеет ряд полезных свойств, таких как антиоксидантные свойства и способность снижать артериальное давление.

Итак, ниже читайте два проверенных способа, как покрасить яйца чаем каркаде.

Как красить яйца на Пасху в чае каркаде

Яйца должны быть комнатной температуры и хорошо вымыты (желательно с пищевой содой). Эмалированную кастрюлю использовать не рекомендуется, сложно будет ее отмыть после приготовления.

Способ 1

Как покрасить яйца чаем каркаде с уксусом

Ингредиенты:

  • яйца белые – 12 шт.
  • чай каркаде – 8 ст. л.
  • уксус столовый – 1 ст. л.
  • вода – 1 л

Приготовление:

  1. В кастрюлю всыпаем чай, вливаем воду и доводим до кипения. Снимаем с плиты.
  2. В другую кастрюлю выкладываем яйца, заливаем водой, чтобы полностью их покрывала, и варим до готовности. Затем горячую воду сливаем, заливаем их холодной водой и оставляем охлаждаться.
  3. Чай процеживаем процеживаем. Нам понадобится только отвар. В отвар вливаем уксус и перемешиваем.
  4. Затем выкладываем половину вареных яиц (6 шт.) и оставляем на 1-2 часа. Чтобы цвет получился однородным, их стоит периодически переворачивать. А для интересных природных узоров, достаточно будет перевернуть их не более двух раз.
  5. Через 2 часа яйца достаем и обсушиваем на чистой сухой поверхности.
  6. Выкладываем оставшиеся яйца и оставляем, иногда переворачивая, на 2-3 часа. Затем также вынимаем и полностью обсушиваем. У нас получатся красивые пасхальные яйца двух цветов.

Способ 2

Окрашивание яиц в каркаде: быстрый рецепт

Чтобы сделать дизайн яиц еще интереснее, перед замачиванием в каркаде можно на них нанести рисунки или узоры.

Ингредиенты:

  • яйца белые – 8-12 шт.
  • каркаде – 8 ч. л.
  • горячая вода – 2 стакана (440 мл)
  • соль – 1 ч. л.
  • бумажное полотенце

Способ приготовления:

  1. Яйца комнатной температуры хорошо промываем, выкладываем в кастрюлю, добавляем 1 ч. л. соли и вливаем воду.
  2. Варим до готовности после закипания воды около 8 минут. Вареные яйца выкладываем в кастрюлю с холодной водой.
  3. Чай каркаде в заварнике заливаем 2 стаканами горячей воды и настаиваем около 20 минут.
  4. Переливаем чай в миску (только отвар) и начинаем процесс окрашивания. Для этого выкладываем яйца в отвар и оставляем на 3-5 минут.
  5. Просушиваем их бумажным полотенцем и снова опускаем в отвар на 3-5 минут.
  6. Половину яиц выкладываем на бумажное полотенце, чтобы полностью просушить. Остальные окрашиваем таким способом до более насыщенного цвета.
Читайте также:
Паска з шоколадомКак приготовить кулич с шоколадом внутри – инструкция

Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіvе Commons 4.0.

Теги
Пасха 2026 Кулінарні рецепти Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь