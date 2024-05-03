Способ покрасить яйца чаем каркаде ищут те хозяйки, которые за натуральные пищевые красители.

Пасха – это праздник радости, надежды и возрождения. Это также время, когда традиции приобретают особое значение, а среди них – окрашивание писанок.

Хотя многие люди привыкли использовать химические краски для создания ярких дизайнов, но существуют альтернативные природные способы, которые не только безопасны для здоровья, но и придают особый шарм этому неизменному атрибуту Пасхи.

Сейчас смотрят

Окрашивание яиц в чае каркаде, как увидим ниже, процесс несложный и интересный. Яйца получаются просто невероятной красоты!

Чай каркаде – это напиток, который изготавливается из сушеных цветов суданской розы. Он имеет ярко-красный цвет и легкий кисловатый вкус. Кстати, этот напиток, кроме того, имеет ряд полезных свойств, таких как антиоксидантные свойства и способность снижать артериальное давление.

Итак, ниже читайте два проверенных способа, как покрасить яйца чаем каркаде.

Как красить яйца на Пасху в чае каркаде

Яйца должны быть комнатной температуры и хорошо вымыты (желательно с пищевой содой). Эмалированную кастрюлю использовать не рекомендуется, сложно будет ее отмыть после приготовления.

Способ 1

Как покрасить яйца чаем каркаде с уксусом

Ингредиенты:

яйца белые – 12 шт.

чай каркаде – 8 ст. л.

уксус столовый – 1 ст. л.

вода – 1 л

Приготовление:

В кастрюлю всыпаем чай, вливаем воду и доводим до кипения. Снимаем с плиты. В другую кастрюлю выкладываем яйца, заливаем водой, чтобы полностью их покрывала, и варим до готовности. Затем горячую воду сливаем, заливаем их холодной водой и оставляем охлаждаться. Чай процеживаем процеживаем. Нам понадобится только отвар. В отвар вливаем уксус и перемешиваем. Затем выкладываем половину вареных яиц (6 шт.) и оставляем на 1-2 часа. Чтобы цвет получился однородным, их стоит периодически переворачивать. А для интересных природных узоров, достаточно будет перевернуть их не более двух раз. Через 2 часа яйца достаем и обсушиваем на чистой сухой поверхности. Выкладываем оставшиеся яйца и оставляем, иногда переворачивая, на 2-3 часа. Затем также вынимаем и полностью обсушиваем. У нас получатся красивые пасхальные яйца двух цветов.

Способ 2

Окрашивание яиц в каркаде: быстрый рецепт

Чтобы сделать дизайн яиц еще интереснее, перед замачиванием в каркаде можно на них нанести рисунки или узоры.

Ингредиенты:

яйца белые – 8-12 шт.

каркаде – 8 ч. л.

горячая вода – 2 стакана (440 мл)

соль – 1 ч. л.

бумажное полотенце

Способ приготовления:

Яйца комнатной температуры хорошо промываем, выкладываем в кастрюлю, добавляем 1 ч. л. соли и вливаем воду. Варим до готовности после закипания воды около 8 минут. Вареные яйца выкладываем в кастрюлю с холодной водой. Чай каркаде в заварнике заливаем 2 стаканами горячей воды и настаиваем около 20 минут. Переливаем чай в миску (только отвар) и начинаем процесс окрашивания. Для этого выкладываем яйца в отвар и оставляем на 3-5 минут. Просушиваем их бумажным полотенцем и снова опускаем в отвар на 3-5 минут. Половину яиц выкладываем на бумажное полотенце, чтобы полностью просушить. Остальные окрашиваем таким способом до более насыщенного цвета.

Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіvе Commons 4.0.