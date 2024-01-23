Вешенки – это настоящее сокровище для любителей грибов. Их невероятный вкус и текстура делают их отличным ингредиентом для разнообразных блюд.

Эти дары природы можно жарить, тушить, варить, мариновать и даже солить. А еще добавлять в первые блюда, салаты, пасты, рагу, ризотто, пироги и пирожки. И, что немаловажно, они доступны круглый год.

Как приготовить вешенки вкусно и каких советов придерживаться – читайте в материале.

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Как правильно чистить грибы вешенки

Чистка вешенок – быстрый процесс. Если грибы купленые в магазине, чистить не надо. Собранные в лесу – стоит немного почистить. Сначала щеткой удаляем загрязнения. Затем грибы хорошо промываем холодной водой. Промывать их нужно оперативно, поскольку они быстро впитывают воду.

Нужно ли варить вешенки перед тем как жарить

Перед жаркой вешенки отваривать не нужно. Важно хорошо промыть и обсушить.

Как приготовить вешенки в сметане

Ингредиенты:

вешенки – 500-600 г

сметана – 200 г

луковица – 1 шт.

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст. л.

Приготовление:

Почищенную луковицу нарезать кольцами или полукольцами и обжарить в предварительно разогретом масле до полуготовности. Затем выложить подготовленные (промытые и нарезанные) грибы и жарить, периодически перемешивая, 15 минут. Затем добавляем соль, перец и сметану, перемешиваем и доводим до кипения. Готовим блюдо на маленьком огне под крышкой еще 10 минут.

Лучше всего вешенки в сметане сочетаются с картофельным пюре и овощным салатом.

Как приготовить жареные вешенки

Ингредиенты:

вешенки – 600 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

имбирь молотый – щепотка

чеснок – 1 зубчик

растительное масло – 2 ст. л.

петрушка – по вкусу

Приготовление:

Грибы хорошо промываем холодной водой, обсушиваем и нарезаем по вкусу. Жарим, периодически перемешивая, в хорошо разогретом масле. Сколько жарить вешенки? Готовя на среднем огне жарим около 20 минут. С грибов должна испариться влага и они должны быть мягкие. Добавляем все специи и жарим еще 5 минут. Затем добавляем пропущенный через пресс чеснок, нарезанную петрушку и перемешиваем.

Жареные вешенки можно совместить с картофелем – это очень аппетитно. Как правильно жарить картофель читайте здесь.

Как приготовить вешенки в кляре

Ингредиенты:

вешенки – 500 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Для кляра:

яйца – 3 шт.

мука – 5-7 ст. л.

пиво – 4 ст. л.

соль, молотый черный перец – по вкусу

чеснок гранулированный – щепотка

куркума – щепотка

Приготовление:

Вешенки промываем, нарезаем и обсушиваем. Для кляра яйца взбиваем с пивом и специями. Затем постепенно вводим муку. Кляр должен получиться консистенции густой сметаны. Окунаем кусочки грибов в кляр и жарим с обеих сторон до румяного цвета. Готовые вешенки в кляре выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.