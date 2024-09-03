Лечо из перца на зиму – это такая вкусная заготовка, что стоит делать сразу две порции!

Эта заготовка сочетает сладковатый вкус перца, яркий аромат помидоров и пикантные нотки чеснока. Кроме того, предложенный нами рецепт лечо из перца на зиму настолько выверенный, что не стоит фантазировать. Просто надо брать и готовить!

Итак, как сделать лечо из перца и помидоров на зиму – читайте в материале.

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А вы знали, что лечо – это традиционное блюдо венгерской кухни. Венгерские хозяйки используют для лечо не только перец, но и другие овощи, такие как баклажаны и кабачки.

Лечо из перца на зиму: рецепт

Закуска будет выглядеть очень аппетитно, если кроме красного, взять также желтый и зеленый перец.

Ингредиенты:

болгарский перец (сочный и мясистый) – 5 кг

помидоры (желательно Чумак) – 2 кг 200 г

чеснок – 150 г

растительное масло – 1 стакан (250 мл)

сахар – 1 стакан

соль – 2,5 ст. л.

уксус – 1/2 стакана

лавровый лист соль – 3 шт.

горошины душистого перца – 7-10 шт.

Приготовление:

Помидоры вымыть и перекрутить на мясорубке или на соковыжималке. Пюре из помидоров перетереть через сито в эмалированную кастрюлю. Нам надо, чтобы получилось 2 л томатного сока. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Мякоть болгарского перца нарезать полосками. Кастрюлю с томатным пюре поместить на огонь и, иногда помешивая, довести до кипения. Добавить сахар, соль, масло, лавровый лист, горошины перца и проварить 5 минут. Выложить в кипящий томатный сок болгарский перец. Все довести до кипения и проварить 12 минут. За несколько минут до окончания приготовления влить уксус и добавить чеснок, перемешать. В стерилизованные банки выложить перец и полить его томатной заливкой. Сразу закатать стерилизованными крышками. Банки с лечо из перца на зиму перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить на сутки для остывания.