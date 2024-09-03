Лечо из перца на зиму – это такая вкусная заготовка, что стоит делать сразу две порции!
Эта заготовка сочетает сладковатый вкус перца, яркий аромат помидоров и пикантные нотки чеснока. Кроме того, предложенный нами рецепт лечо из перца на зиму настолько выверенный, что не стоит фантазировать. Просто надо брать и готовить!
Итак, как сделать лечо из перца и помидоров на зиму – читайте в материале.
А вы знали, что лечо – это традиционное блюдо венгерской кухни. Венгерские хозяйки используют для лечо не только перец, но и другие овощи, такие как баклажаны и кабачки.
Лечо из перца на зиму: рецепт
Закуска будет выглядеть очень аппетитно, если кроме красного, взять также желтый и зеленый перец.
Ингредиенты:
- болгарский перец (сочный и мясистый) – 5 кг
- помидоры (желательно Чумак) – 2 кг 200 г
- чеснок – 150 г
- растительное масло – 1 стакан (250 мл)
- сахар – 1 стакан
- соль – 2,5 ст. л.
- уксус – 1/2 стакана
- лавровый лист соль – 3 шт.
- горошины душистого перца – 7-10 шт.
Приготовление:
- Помидоры вымыть и перекрутить на мясорубке или на соковыжималке. Пюре из помидоров перетереть через сито в эмалированную кастрюлю. Нам надо, чтобы получилось 2 л томатного сока.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс. Мякоть болгарского перца нарезать полосками.
- Кастрюлю с томатным пюре поместить на огонь и, иногда помешивая, довести до кипения. Добавить сахар, соль, масло, лавровый лист, горошины перца и проварить 5 минут.
- Выложить в кипящий томатный сок болгарский перец. Все довести до кипения и проварить 12 минут. За несколько минут до окончания приготовления влить уксус и добавить чеснок, перемешать.
- В стерилизованные банки выложить перец и полить его томатной заливкой. Сразу закатать стерилизованными крышками.
- Банки с лечо из перца на зиму перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить на сутки для остывания.
Лечо можно использовать как самостоятельное блюдо или добавлять к различным гарнирам, мясу, рыбе или кашам. Также оно прекрасно подходит для приготовления соусов и рагу.