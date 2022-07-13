Сезон летних овощей в самом разгаре. Самое время приготовить вкусные малосольные огурцы. Их рецептов просто множество — с чесноком или без, с хреном или ароматными травами и тому подобное.

Рецепты вкусных малосольных огурцов — читайте в материале Фактов ICTV.

Малосольные огурцы с ароматными травами

Ингредиенты на трехлитровую банку:

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огурцы — 2-2, 5 кг;

вода — 1,5 л;

соль — две ст. л .;

чеснок — пять зубчиков;

укроп — несколько зонтиков;

листья хрена — два;

смородиновый лист — три;

вишневые листья — три.

Приготовление:

Тщательно помойте огурцы и залейте их холодной водой на несколько часов — это поможет избавиться от возможной горечи. Отдельно растворите в воде соль. На дно банки разложите половину собранных трав. Плотно уложите огурцы в банку. Добавьте измельченный чеснок. Засуньте в банку остатки трав. Залейте огурцы соляным рассолом. Закройте банку обычной пластиковой крышкой. Поставьте огурцы в теплое место.

Через двое-трое суток можно кушать малосольные огурцы.

Хрустящие малосольные огурцы

Ингредиенты на трехлитровую банку:

огурцы — 2-3 кг (сколько войдет в банку);

соль — две ст. л;

перец чили — один;

вода — 1,5 л;

чеснок — пять-восемь зубчиков;

травы — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте огурцы и замочите на несколько часов. На дно банки сложите травы. Нарежьте перец чили и бросьте в банку. Уложите огурцы. Добавьте чеснок и соль. До краев заполните банку водой. Хранить огурцы следует двое суток, после чего можно пробовать.

Быстрый рецепт

Ингредиенты:

огурцы — смотрите индивидуально;

петрушка и укроп — несколько пучков;

чеснок — два зубчика;

соль — одна ч. л;

сахар — одна ч. л.;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Помойте и нарежьте огурцы на толстые кружочки. Мелко нарежьте зелень и чеснок, добавьте сахар и соль. Смешайте огурцы с измельченной зеленью. Маринуйте около 20-30 мин.

Вкусные, полезные и хрустящие малосольные огурцы на вашем столе. Приятного аппетита!