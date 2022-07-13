Сезон летних овощей в самом разгаре. Самое время приготовить вкусные малосольные огурцы. Их рецептов просто множество — с чесноком или без, с хреном или ароматными травами и тому подобное.
Рецепты вкусных малосольных огурцов — читайте в материале Фактов ICTV.
Малосольные огурцы с ароматными травами
Ингредиенты на трехлитровую банку:
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- огурцы — 2-2, 5 кг;
- вода — 1,5 л;
- соль — две ст. л .;
- чеснок — пять зубчиков;
- укроп — несколько зонтиков;
- листья хрена — два;
- смородиновый лист — три;
- вишневые листья — три.
Приготовление:
- Тщательно помойте огурцы и залейте их холодной водой на несколько часов — это поможет избавиться от возможной горечи.
- Отдельно растворите в воде соль.
- На дно банки разложите половину собранных трав.
- Плотно уложите огурцы в банку.
- Добавьте измельченный чеснок.
- Засуньте в банку остатки трав.
- Залейте огурцы соляным рассолом.
- Закройте банку обычной пластиковой крышкой.
- Поставьте огурцы в теплое место.
Через двое-трое суток можно кушать малосольные огурцы.
Хрустящие малосольные огурцы
Ингредиенты на трехлитровую банку:
- огурцы — 2-3 кг (сколько войдет в банку);
- соль — две ст. л;
- перец чили — один;
- вода — 1,5 л;
- чеснок — пять-восемь зубчиков;
- травы — по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно помойте огурцы и замочите на несколько часов.
- На дно банки сложите травы.
- Нарежьте перец чили и бросьте в банку.
- Уложите огурцы.
- Добавьте чеснок и соль.
- До краев заполните банку водой.
- Хранить огурцы следует двое суток, после чего можно пробовать.
Быстрый рецепт
Ингредиенты:
- огурцы — смотрите индивидуально;
- петрушка и укроп — несколько пучков;
- чеснок — два зубчика;
- соль — одна ч. л;
- сахар — одна ч. л.;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и нарежьте огурцы на толстые кружочки.
- Мелко нарежьте зелень и чеснок, добавьте сахар и соль.
- Смешайте огурцы с измельченной зеленью.
- Маринуйте около 20-30 мин.
Вкусные, полезные и хрустящие малосольные огурцы на вашем столе. Приятного аппетита!
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