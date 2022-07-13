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Как приготовить малосольные огурцы дома — три рецепта на трехлитровую банку

13 июля 2022, 16:01
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить малосольные огурцы дома — три рецепта на трехлитровую банку
Источник: Depositphotos

Сезон летних овощей в самом разгаре. Самое время приготовить вкусные малосольные огурцы. Их рецептов просто множество — с чесноком или без, с хреном или ароматными травами и тому подобное.

Рецепты вкусных малосольных огурцов — читайте в материале Фактов ICTV.

Малосольные огурцы с ароматными травами

Ингредиенты на трехлитровую банку:

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  • огурцы — 2-2, 5 кг;
  • вода — 1,5 л;
  • соль — две ст. л .;
  • чеснок — пять зубчиков;
  • укроп — несколько зонтиков;
  • листья хрена — два;
  • смородиновый лист — три;
  • вишневые листья — три.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте огурцы и залейте их холодной водой на несколько часов — это поможет избавиться от возможной горечи.
  2. Отдельно растворите в воде соль.
  3. На дно банки разложите половину собранных трав.
  4. Плотно уложите огурцы в банку.
  5. Добавьте измельченный чеснок.
  6. Засуньте в банку остатки трав.
  7. Залейте огурцы соляным рассолом.
  8. Закройте банку обычной пластиковой крышкой.
  9. Поставьте огурцы в теплое место.

Через двое-трое суток можно кушать малосольные огурцы.

Хрустящие малосольные огурцы

Ингредиенты на трехлитровую банку:

  • огурцы — 2-3 кг (сколько войдет в банку);
  • соль — две ст. л;
  • перец чили — один;
  • вода — 1,5 л;
  • чеснок — пять-восемь зубчиков;
  • травы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте огурцы и замочите на несколько часов.
  2. На дно банки сложите травы.
  3. Нарежьте перец чили и бросьте в банку.
  4. Уложите огурцы.
  5. Добавьте чеснок и соль.
  6. До краев заполните банку водой.
  7. Хранить огурцы следует двое суток, после чего можно пробовать.

Быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • огурцы — смотрите индивидуально;
  • петрушка и укроп — несколько пучков;
  • чеснок — два зубчика;
  • соль — одна ч. л;
  • сахар — одна ч. л.;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и нарежьте огурцы на толстые кружочки.
  2. Мелко нарежьте зелень и чеснок, добавьте сахар и соль.
  3. Смешайте огурцы с измельченной зеленью.
  4. Маринуйте около 20-30 мин.

Вкусные, полезные и хрустящие малосольные огурцы на вашем столе. Приятного аппетита!

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Кулінарні рецепти Овочі Рецепти
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