Специалисты авторитетной американской клиники Майо подробно исследовали, существуют ли продукты, которые нельзя сочетать.

— Нет подтвержденных данных о том, что какие-то сочетания продуктов плохо влияют на здоровье. Но есть сочетания, которые влияют на него хорошо, — говорит диетолог Энн Харгут.

Например, если некоторые полезные вещества усваиваются только при определённых условиях, тогда сочетание продуктов может помочь, создавая как раз такие нужные условия.

В основном мифы о несочетаемости каких-то продуктов поддерживаются традициями семьи или народа.

К примеру, где-то не едят микс-салат из огурцов и помидоров, где-то — рыбу с макаронами. А в некоторых странах свежее сало, то есть, чистый жир, с черным хлебом может вызвать рвотный рефлекс.

Но такие эмоциональные реакции не означают, что названные сочетания не переносит желудок — они просто неприятны людям с другими традициями питания.

Тем не менее, действительно существует теория несовместимости продуктов, которая перечисляет некоторые нежелательные сочетания. К примеру, нельзя есть белковые продукты вместе с крахмалистыми. То есть, картофель с мясом — табу.

Нельзя употреблять несколько разных белков вместе. Здесь уже под запрет попадает яичница с беконом.

Нельзя употреблять фрукты с другой пищей. Утка с яблоками должна исчезнуть с нашего стола.

Нельзя употреблять молочные продукты с чем-то еще. То есть, теория несовместимости отбирает у нас печенье с молоком, молочную кашу и сыр с ягодами.

И напоследок, бестселлер — нельзя запивать пищу водой.

Все перечисленное специалисты опровергают! Даже утверждение, вытекающее из той же ложной теории, будто бы сочетание продуктов из разных групп может привести к выработке токсинов, нарушению пищеварения и аллергии.

— Основные причины расстройства желудка со стороны пищи — это пищевое отравление и пищевая непереносимость, — говорит диетолог.

С пищевым отравлением все ясно. Причина — испорченная еда, грязные руки повара или того, кто ел. Пищевая непереносимость — индивидуальная реакция на определенные продукты.

То есть, если у человека непереносимость лактозы, ему станет плохо от соленых огурцов с молоком, правда, без огурцов тоже. Та же самая история с селедкой.

Источник: Mayo Clinic