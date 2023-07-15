Фахівці авторитетної американської клініки Майо детально дослідили, чи існують продукти, які не можна поєднувати.

– Немає підтверджених даних про те, що якісь поєднання продуктів погано впливають на здоров’я. Але є поєднання, які впливають на нього добре, – каже дієтологиня Енн Харгут.

Приміром, якщо деякі корисні речовини засвоюються лише за певних умов, тоді поєднання продуктів може допомогти, створюючи якраз такі потрібні умови.

Здебільшого міфи про непоєднуваність якихось продуктів підтримуються традиціями сім’ї чи народу.

Приміром, десь не їдять мікс-салат з огірків іпомідорів, десь – рибу з макаронами. А в деяких країнах свіже сало, тобто, чистий жир, з чорним хлібом може викликати блювотний рефлекс.

Але отакі емоційні реакції не означають, що названі поєднання не переносить шлунок – вони просто неприємні людям з іншими традиціями харчування.

Проте, дійсно існує теорія несумісності продуктів, яка перераховує деякі небажані поєднання. Приміром, не можна їсти білкові продукти разом з крохмалистими. Тобто, картопля з м’ясом – табу.

Не можна вживати кілька різних білків разом. Тут уже під заборону потрапляє яєчня з беконом.

Не можна вживати фрукти з іншою їжею. Качка з яблуками мусить зникнути з нашого столу.

Не можна вживати молочні продукти з чимось іще. Тож теорія несумісності відбирає у нас печиво з молоком, молочну кашу і сир з ягодами.

І наостанок, бестселер – не можна запивати їжу водою.

Усе перераховане фахівці спростовують! Навіть твердження, що випливає з тієї ж помилкової теорії, ніби то поєднання продуктів з різних груп може призвести до вироблення токсинів, порушення травлення та алергії.

Цьому немає жодних наукових підтверджень.

– Основні причини розладу шлунка з боку їжі – це харчове отруєння та харчова непереносимість, – говорить дієтологиня.

З харчовим отруєнням усе ясно. Причина – зіпсована їжа, брудні руки кухаря чи того, хто ів.

Харчова непереносимість – індивідуальна реакція на певні продукти.

Тобто, якщо у людини непереносимість лактози, їй стане погано від солоних огірків з молоком, щоправда, без огірків теж. Та ж сама історія з оселедцем.

Джерело: Mayo Clinic